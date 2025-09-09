Thời tiết TP HCM ngày 9-9: Tiếp tục có mưa sau buổi trưa

Hôm nay (9-9), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ được dự báo có mây, trời có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thêm độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90%, có gió nhẹ khoảng 10-15 km/ giờ và khả năng mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.
Cơ quan này cũng khuyến cáo, trong các cơn mưa dông, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh; hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông; mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu vực đô thị; cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước; tránh trú mưa dưới gốc cây to, cột điện hoặc những nơi trống trải để phòng tránh sét đánh.
Nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài. Nếu có kế hoạch di chuyển vào buổi chiều hãy chủ động theo dõi tình hình thời tiết và cân nhắc lộ trình để đảm bảo an toàn.
Thời tiết trên biển
Hiện nay, ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.
Theo dự báo, ngày và đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
