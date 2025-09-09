HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Trời xám xịt, sấm rì rầm, mưa trút xuống nhiều nơi

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo, TP HCM và Nam Bộ đang trong giai đoạn cao điểm mùa mưa, cơn mưa hôm nay sẽ không quá lớn nhưng khả năng sẽ dai dẳng đến tối.

TP HCM: Trời xám xịt, sấm rì rầm, mưa trút xuống nhiều nơi - Ảnh 1.

Người dân di chuyển trong cơn mưa ở TP HCM trưa chiều nay

Theo ghi nhận, từ 11 giờ hôm nay (9-9), bầu trời TP HCM kéo mây xám xịt, đến gần 12 giờ, mưa rào rải rác xuất hiện nhiều nơi, cơn mưa này dai dẳng đến đầu giờ chiều nặng hạt dần, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to.

TP HCM: Trời xám xịt, sấm rì rầm, mưa trút xuống nhiều nơi - Ảnh 2.
TP HCM: Trời xám xịt, sấm rì rầm, mưa trút xuống nhiều nơi - Ảnh 3.
TP HCM: Trời xám xịt, sấm rì rầm, mưa trút xuống nhiều nơi - Ảnh 4.

Cơn mưa ở TP HCM xuất hiện rải rác từ gần 12 giờ

Tra cứu thông tin từ ứng dụng Meteo Viet thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho thấy nguyên nhân gây mưa ở TP HCM được xác định do khu vực ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam. Đây là hình thái thời tiết đặc trưng trong giai đoạn mùa mưa này, thường gây ra mưa dông sau buổi trưa, vào buổi chiều và tối ở khu vực Nam Bộ nói chung và TP HCM nói riêng.

TP HCM: Trời xám xịt, sấm rì rầm, mưa trút xuống nhiều nơi - Ảnh 5.

Khoảng 13 giờ, mưa vừa mưa to trút xuống, sau đó nhẹ hạt dần nhưng dai dẳng

Theo dự báo, từ nay đến tối, khả năng cao TP HCM sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhất là vào khoảng chiều tối.

Các cơn mưa dông có thể xuất hiện đột ngột với cường độ khá lớn trong thời gian ngắn. Sau mưa, nhiệt độ có thể giảm nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu hơn một chút nhưng độ ẩm vẫn sẽ duy trì ở mức cao.

Khuyến cáo mưa dông

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp hoặc khu vực thoát nước kém. Người dân nên cẩn trọng khi di chuyển, đặc biệt là vào giờ tan tầm.

Ngoài ra, trong cơn dông, khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh là khá cao. Hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn và các vật dễ đổ. Mưa lớn cũng có thể làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông.


Cơn mưa ở TP HCM hôm nay khả năng kéo dài đến tối

Tin liên quan

Hôm nay TP HCM mưa dai dẳng, vì sao?

Hôm nay TP HCM mưa dai dẳng, vì sao?

(NLĐO) - Từ khoảng 12 giờ hôm nay, 8-9, nhiều nơi ở TP HCM bắt đầu có mưa. Dù mưa không quá lớn nhưng dự báo sẽ kéo dài đến tối

Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-9: Có mưa dông

(NLĐO) - Theo dự báo, hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa dông sau buổi trưa, khả năng mưa sẽ kéo dài về chiều và tối.

Bão số 7 giật lên cấp 13, cảnh báo mưa lớn, dông, lốc ở miền Bắc

(NLĐO) - Không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 7 nhưng vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ của nước ta có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

