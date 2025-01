Thời tiết TP HCM hôm nay, 11-1: Trưa nắng nóng, sáng sớm và ban đêm se lạnh

Tại các tỉnh, thành Nam Bộ khác, thời tiết chủ yếu có mây, ngày nắng, về đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33 độ C.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh với sóng biển cao 3-5 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.