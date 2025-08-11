HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thời tiết TP HCM hôm nay, 11-8: Mưa dông nhiều hơn

ÁI MY

(NLĐO) - Thời tiết TP HCM hôm nay được dự báo có mưa vào ban ngày khoảng 70%, ban đêm khoảng 45%, khả năng cao mưa nhiều hơn những ngày trước.

Hôm nay (11-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ được dự báo có mây, nắng gián đoạn. Riêng sau trưa gần chiều, tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 11-8: Mưa dông nhiều hơn - Ảnh 1.

Thời tiết TP HCM hôm nay tiếp tục mưa dông

Theo đó, lượng mưa phổ biến từ 15–30 mm, có điểm trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do đó, người dân nên chuẩn bị kỹ khi ra ngoài, đặc biệt là mang theo áo mưa hoặc ô (dù). Nếu di chuyển bằng xe máy, hãy cẩn thận với đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế, chú ý chọn lộ trình phù hợp vào giờ cao điểm...

Thời tiết trên biển

Trong hôm nay, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2- 3 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Đợt mưa lớn kéo dài

Từ ngày 10-8 bắt đầu đợt mưa lớn kéo dài ở TP HCM và Nam Bộ, khả năng đến khoảng ngày 17 và 18-8 mưa giảm dần. Mưa trên khu vực chủ yếu tập trung về chiều, tối và đêm.

Tổng lượng mưa phổ biến trong ngày khoảng từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm và tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 160 mm.

Dự báo thời tiết mưa lớn kéo dài TP HCM Nam bộ
