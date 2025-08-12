Thời tiết TP HCM hôm nay, 12-8: Có nắng, mưa về chiều tối

Hôm nay (12-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có nắng, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.
Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90%, khá oi bức. Trời nắng vào ban ngày, người dân cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.
Ngoài ra, xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do đó, người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ này.
Thời tiết trên biển
Hôm nay, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3 m.
Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP HCM cũng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 1,5-3 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
TP HCM đang trong đợt mưa lớn kéo dài, mưa chủ yếu về chiều, tối và đêm.
Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 và 17-8. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 110-200 mm, có nơi trên 200 mm.
