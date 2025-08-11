Đầu giờ chiều, TP HCM sấm sét rì rầm, trời tối sầm vì mưa

Nguyên nhân gây mưa ở TP HCM do khu vực đang trong đợt mưa lớn kéo dài. Do đó, trong nhiều ngày tới, khu vực sẽ tiếp tục có mưa dông, mưa chủ yếu về chiều, tối và đêm.

TP HCM có mưa từ hơn 13 giờ

Người dân di chuyển trong cơn mưa

Trời tối sầm, mưa trút xuống TP HCM sau giờ trưa - Clip: Thái Hùng

Theo đó, lượng mưa ở TP HCM trong 24 giờ qua (tính từ 7 giờ ngày 10 đến 7 giờ ngày 11-8) như sau: Cát Lái 73 mm, Thủ Đức 51.6 mm, Phạm Văn Cội 51.8 mm, Dĩ An 20.4 mm,...

Dự báo mưa to ở TP HCM trong 24 giờ tới

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 và 17-8. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 110-200 mm, có nơi trên 200 mm.

Cơ quan dự báo thời tiết khuyến cáo người dân cần đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh; khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.