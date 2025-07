Hôm nay 14-7, thời tiết TP HCM và Nam Bộ được dự báo có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam duy trì cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích thời tiết khu vực sẽ duy trì đặc trưng mùa mưa trong cả tuần này.