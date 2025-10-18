Thời tiết TP HCM hôm nay, 18-10: Mưa trên diện rộng ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm theo gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có mưa về chiều tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích, hôm nay khu vực sẽ có nắng gián đoạn vào buổi sáng ở nhiều nơi, trời oi nóng. Chiều và tối nay, dự kiến sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi trên diện rộng; cục bộ có nơi có thể có mưa vừa đến mưa to, kèm theo sấm sét, gió giật mạnh, và nguy cơ lốc xoáy nhỏ.

Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà; hạn chế ra khỏi nhà khi trời mưa lớn; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.