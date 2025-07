Thời tiết TP HCM hôm nay, 19-7: Nắng nhẹ, mưa về chiều tối

Hôm nay (19-7), thời tiết TP HCM và Nam Bộ được dự báo chung có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; sau trưa, chiều và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời tiết: Sau 15 giờ nhiều nơi sẽ có mưa rào

Nhiệt độ chung thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM khả năng có mưa về trưa và chiều tối

Theo phân tích của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, các khu vực sẽ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa với diễn biến trong ngày như sau:

Buổi sáng thời tiết khá mát mẻ; trưa và chiều có nắng nóng nhẹ, đặc biệt là vùng đất liền xa biển, sẽ có nhiệt độ cao, oi bức. Từ khoảng 15 giờ trở đi, nhiều khu vực sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Do đó, với khả năng mưa cao ở cả TP HCM và Nam Bộ hôm nay, người dân nên chuẩn bị sẵn sàng ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài. Đặc biệt vào buổi chiều, mưa dông có thể xuất hiện bất chợt.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 1,5-3 m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau - An Giang và Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5; độ cao sóng 0,5-1,75 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.