Thời tiết TP HCM hôm nay, 19-9: Tiếp tục mưa dông

Hôm nay (19-9), Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa dông

Với dự báo có mưa dông cao (75%), người dân cần chú ý đề phòng ảnh hưởng do mưa lớn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Khi có mưa lớn, cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn, cột điện và các vật dễ đổ. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, nhất là các đô thị lớn, chủ động cập nhật thông tin giao thông và chọn lộ trình phù hợp. Nếu có kế hoạch di chuyển, hãy mang theo ô (dù) hoặc áo mưa và theo dõi sát sao tình hình thời tiết để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 1.5-2.75 m, biển động nhẹ.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, độ cao sóng 1-2 m, biển có lúc động nhẹ.

Trên cả 2 vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.