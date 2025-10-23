Thời tiết TP HCM hôm nay, 23-10: Người dân chú ý việc uống nước

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (23-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có nắng gián đoạn; chiều, tối và đêm có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.
Nhìn chung, nhiệt độ sẽ cao vào ban ngày, độ ẩm cũng ở mức cao gây cảm giác oi bức. Mưa dông có thể xảy ra ở một số nơi, đặc biệt vào buổi chiều, tối và đêm do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết mùa mưa.
Do đó, nếu có kế hoạch ra ngoài, người dân nên chuẩn bị ô (dù) hoặc áo mưa, đặc biệt vào buổi chiều; đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm dông như sấm sét, gió giật mạnh.
Ngoài ra, uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa khi cảm giác thực tế về nhiệt độ rất cao.
Thời tiết trên biển hôm nay
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau phía bắc gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5, độ cao sóng từ 1.0-2.5 m, biển có lúc động nhẹ.
Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m, biển bình thường.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
