Thời sự

Chủ khách sạn lên Facebook mời mọi người tới khách sạn, villa tránh bão số 12 Fengshen

(NLĐO) - Bà Châu Thể Liễu Trang dành 25 phòng sang trọng ở khách sạn, villa cho người dân, sinh viên vùng thấp trũng đến tránh trú bão số 12 Fengshen miễn phí

Chiều 22-10, khi mưa gió bắt đầu mạnh hơn ở TP Huế, hàng chục người dân và sinh viên từ các khu vực thấp trũng đã tìm đến các khách sạn, villa của bà Châu Thể Liễu Trang (phường Thuận Hóa) để trú tránh. Những căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi vốn dành cho du khách nay trở thành chỗ ở tạm, ấm áp và an toàn cho những người trú tránh bão số 12 Fengshen.

- Ảnh 1.

Căn villa ở phường Thuỷ Xuân, TP Huế có đến 6 phòng được bà Trang dành cho người dân đến tá túc bão.

Trên trang Facebook cá nhân, bà Trang đăng thông báo ngắn gọn nhưng đầy nghĩa tình: "Ai ở khu vực thấp trũng, ngập nước, nhất là sinh viên, phụ nữ, trẻ em… nếu thấy không an toàn, cứ đến ở miễn phí. Các bạn đi làm về khuya, đường ngập cũng có thể ghé qua".

Thông báo này nhanh chóng lan tỏa. Chiều cùng ngày, nhiều nhóm bạn trẻ, hộ gia đình ở vùng thấp trũng đã dọn đến lưu trú. Bà Trang dành 15 phòng tại khách sạn số 24/26 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hoá cùng 1 villa 6 phòng ngủ tại phường Thuỷ Xuân, 1 villa 4 phòng ngủ ở phường Thuận An để đón người dân. 

Tổng cộng, gần 25 phòng, mỗi phòng có thể chứa 4–6 người, đều sẵn sàng mở cửa suốt tuần mưa bão. Những cơ sở lưu trú này đều nằm ở khu vực cao ráo, không ngập lụt.

- Ảnh 2.

Không gian sang trọng ở villa bà Trang cho người dân đến tá túc.

Thông thường, khách sạn cho thuê 400.000 đồng/đêm/phòng, còn villa nguyên căn giá 3 - 3,5 triệu đồng/ngày cho 10-15 người lưu trú. Nghe tin bão mạnh, có nguy cơ ngập lụt, bà Trang quyết định không nhận khách từ ngày 22 đến 28-10, để dành chỗ cho người dân tránh trú. 

"Có người hỏi thuê nguyên căn, tôi cũng từ chối hoặc bố trí cho họ tại một villa  vì muốn để trống cho bà con cần nơi ở an toàn. Ai đến đều được đăng ký lưu trú như khách thật, ở theo nhóm bạn hoặc gia đình" - bà Trang cho biết.

Bà Trang, 43 tuổi, quê ở Đà Nẵng, theo chồng về Huế sinh sống hơn 20 năm nay. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và hàng năm đến mùa bão lũ, bà đều mở cửa miễn phí cho người dân trú ngụ.

Đội ngũ nhân viên của bà Trang còn chuẩn bị sẵn nước uống, mì ăn liền, thức ăn nhanh và cả đèn pin phòng khi mất điện. Một số sinh viên Đại học Huế đến trú bão cho biết họ được bố trí phòng sạch sẽ, có điều hoà, wifi và được hướng dẫn rất chu đáo.

Trong khi đó, theo dự báo, mực nước sông Hương, sông Bồ sẽ vượt báo động 3 trong đợt mưa do hoàn lưu bão số 12 Fengshen. Vì vậy, nguy cơ ngập lụt đô thị, vùng thấp trũng rất cao.

Trước đó, ngày 1-10, Chủ tịch UBND TP Huế đã tặng bằng khen cho bà Châu Thể Liễu Trang vì hành động tương tự trong đợt bão số 10 Bualoi gây ngập úng diện rộng. Khi ấy, bà đã bố trí chỗ ở và phục vụ ăn miễn phí cho hàng chục hộ dân vùng trũng thấp.


Tin liên quan

Bão số 12 Fengshen gây mưa rất to ở miền Trung, mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn"

Bão số 12 Fengshen gây mưa rất to ở miền Trung, mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn"

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khuyến nghị mỗi hộ dân chuẩn bị "túi sinh tồn" gồm nước, lương thực, thuốc men… đủ dùng trong 3 ngày phòng bị chia cắt.

CLIP: Đường Như Nguyệt (Đà Nẵng) thành sông do ảnh hưởng bão số 12 Fengshen

(NLĐO) – Sáng nay, đơn vị thi công bờ kè nỗ lực gia cố một số vị trí xung yếu bên bờ sông Hàn nhưng bất thành trước mưa to, sóng lớn.

Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp bão số 12, nhiều chuyến bay bị đẩy sớm hoặc hủy

(NLĐO)- Các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12; còn các sân bay Pleiku, Phù Cát cần chủ động đề phòng.

