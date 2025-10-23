Ứng phó nguy cơ đa thiên tai do bão số 12

Ngày 22-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) và mưa, lũ do ảnh hưởng của bão, kết nối trực tuyến với các điểm cầu UBND TP Huế, TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Các địa phương đã cấm biển

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết đêm 22 và sáng 23-10, bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các địa phương từ TP Huế - Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão gây mưa rất lớn.

Từ trưa 22 đến 27-10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 900 mm/đợt. Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500 mm/đợt. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200 mm/3 giờ). Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn đã cập nhật bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Trị (41 xã/phường); TP Huế (14 xã/phường); TP Đà Nẵng (31 xã/phường); Quảng Ngãi (31 xã/phường).

Ứng phó bão số 12, lực lượng bộ đội biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 67.937 phương tiện/291.864 lao động để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các địa phương đã cấm biển.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông tin toàn quân đã triển khai 262.636 cán bộ, chiến sĩ và 6.028 phương tiện tại các địa bàn thuộc Quân khu 4, 5, 7, 9 và Quân đoàn 34. Ngoài ra, các lực lượng khác như Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Binh đoàn 18 đã huy động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 1.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp các nhà mạng gửi hàng triệu tin nhắn cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến người dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 đã chỉ đạo, vận hành các liên hồ chứa trên lưu vực các sông: Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc vận hành tăng lưu lượng xả để dành dung tích sẵn sàng giảm lũ cho hạ du.

Trước dự báo có 2 đợt mưa lớn dài ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 12 sẽ phải đối mặt với tình huống đa thiên tai do mực nước sông, hồ dâng cao, đất đai bão hòa nước, dễ phát sinh lũ, sạt lở và ngập lụt đô thị. Các địa phương đánh giá, chuẩn bị kịch bản cực đoan nhất của các năm 2020 và 2022 để xây dựng phương án phòng, chống toàn diện, có "bản đồ tác chiến", xác định rõ cấp độ thiên tai, khu vực nguy cơ, người chịu trách nhiệm và phương án chỉ huy; chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ". Mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn" gồm nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô... đủ dùng trong 3 ngày khi bị chia cắt. Các địa phương phải trang bị phương tiện cơ động phù hợp như ca nô, thuyền cao su để chủ động cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

Đối với công tác quản lý hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương kiểm tra, giám sát việc vận hành, xả lũ đúng quy định. Những hồ thủy điện nhỏ, không có chức năng cắt lũ cần xả nước sớm để giảm nguy cơ cho hạ du; các hồ lớn phải tính toán thời điểm xả hợp lý, hạn chế ngập lụt vùng hạ du và khu dân cư.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nghe đại diện phường Hòa Khánh báo cáo về tình hình thoát nước tại khu vực rốn lũ Mẹ Suốt chiều 22-10 Ảnh: Bích Vân

Hoàn toàn dựa vào thực tế để ứng phó bão, lũ

Cùng ngày, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố đang theo dõi sát diễn biến mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Hiện toàn địa bàn có 91 điểm có nguy cơ sạt lở tại miền núi, còn các khu vực đô thị đối mặt nguy cơ ngập sâu. Thành phố đã họp trực tuyến đến từng xã, phường, kích hoạt toàn bộ phương án phòng chống thiên tai theo từng cấp độ.

Ba ban chỉ huy tiền phương được thành lập tại các vùng trọng điểm của Đà Nẵng: khu vực phía Tây (miền núi), phía Nam và trung tâm hành chính thành phố, mỗi nơi do một phó chủ tịch UBND thành phố chỉ huy. Tất cả 121 hồ chứa đã được điều tiết về mực nước thấp nhất theo kịch bản nhằm sẵn sàng cắt lũ, điều hòa dòng chảy. Đà Nẵng cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ trưa 22-10; huy động hơn 50 xuồng cứu hộ, phát hơn 1.000 áo phao cho người dân vùng nguy hiểm, đồng thời tổ chức sơ tán dân.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra thực tế tại rốn lũ Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) và các điểm xung yếu. Ông yêu cầu các địa phương rà soát lại hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, đặc biệt ở vùng núi; kiên quyết sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, cưỡng chế nếu cần thiết để bảo vệ tính mạng người dân.

Ông Lê Ngọc Quang lưu ý việc phối hợp điều tiết xả lũ giữa các hồ thủy lợi, thủy điện phải khoa học, tránh "lũ chồng lũ" gây ngập diện rộng. Trước dự báo mưa lớn kéo dài, có thể tương đương năm 2022, ông đề nghị tuyên truyền để người dân chủ động bảo vệ tài sản, di chuyển ô tô, xe máy lên vị trí cao. Các lực lượng cơ sở phải túc trực, báo cáo kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ở Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, đã kiểm tra công tác ứng phó mưa bão và khảo sát thực tế dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú. Tại đây, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) đã báo cáo tiến độ thi công, phương án ứng phó bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp trong tối 22-10.

Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải bố trí chỉ huy lẫn lực lượng lúc mưa bão, dừng thi công, di chuyển thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, chủ động các phương án trong tình huống xấu nhất. Ưu tiên lúc này là bảo đảm an toàn về người và công trình. Tuyệt đối không chủ quan và sẵn sàng trong mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Làm việc với các đơn vị liên quan về công tác ứng phó bão, ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết UBND tỉnh chỉ đạo và "cắt cử" riêng một phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi các hồ thủy điện, thủy lợi lớn của tỉnh. Hiện các hồ nằm trong ngưỡng an toàn và sức chứa vẫn còn lớn. Dẫu vậy, phải theo dõi sát, sẵn sàng xả lũ điều tiết nếu lượng mưa lớn, không đánh giá trên báo cáo mà hoàn toàn dựa vào thực tế để ứng phó.

Tập trung phòng, tránh mưa lũ Ngày 22-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện gửi bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi; cùng các bộ, ngành liên quan yêu cầu tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất; đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó; triển khai ngay lực lượng, phương tiện..., kịp thời xử lý sự cố phát sinh theo "phương châm 4 tại chỗ". Căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn.



