Thời tiết TP HCM hôm nay, 24-7: Ngày nắng, ít mưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hôm nay, 24-7, thời tiết chung ở Nam Bộ có mây, có nắng nóng gián đoạn, có nơi có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hôm nay, thời tiết ở TP HCM phổ biến ngày nắng, ít mưa

Ở TP HCM, hôm nay khả năng có mưa thấp, nhìn chung, ban ngày trời sẽ có nắng xuyên qua những đám mây tản mát, còn ban đêm thì ít mây hơn.

Theo đó, với thời tiết nắng và ít mưa, người dân có thể thoải mái hơn khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 34 độ C, nên cần bảo vệ da khỏi nắng và uống đủ nước để tránh mất nước nhé.

Còn ở một số tỉnh Nam Bộ khả năng có mưa cao hơn, người dân cần mang theo ô (dù), áo mưa khi ra đường...