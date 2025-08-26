Thời tiết TP HCM hôm nay, 26-8: Mưa dông diện rộng

Sáng nay, vào giờ cao điểm, TP HCM đã đón nhận cơn mưa dông trên diện rộng. Phóng viên Báo Người Lao Động đang tiếp tục cập nhật thông tin, hình ảnh, clip gửi về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng nhận định dù khu vực không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão, miền Nam vẫn trong giai đoạn cao điểm mùa mưa. Tại TP HCM, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, mưa rào và dông tiếp diễn hầu hết các ngày trong tuần.

Theo đó, lượng mưa phổ biến 20-50 mm/ngày, dễ gây ngập úng cục bộ ở khu vực thấp trũng và nội đô.

Do đó, khi ra đường người dân cần mang theo ô (dù) hoặc áo mưa; cẩn thận khi di chuyển trên đường, đặc biệt vào buổi chiều, vì có thể có mưa lớn và đường trơn trượt. Đề phòng trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6-7; riêng vùng biển Lâm Đồng 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng 1-3 m.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4, giật cấp 5-6, độ cao sóng 0.75-1.5 m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.