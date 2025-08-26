HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm tính mạng cho nhân dân

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ có công điện 147 ngày 25-8 về tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Tiếp theo các Công điện số 141 ngày 22-8, số 143 ngày 23-8, số 146 ngày 25-8, để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5, tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và các địa phương bị ảnh hưởng của bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 để nhanh chóng ổn định tỉnh hình nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm tính mạng cho nhân dân- Ảnh 1.

Nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất sau bão số 5

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối.

Các địa phương hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống; đảm bảo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ.

Cùng với đó, các địa phương ở trên cũng được yêu cầu hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 5 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở; Trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị chìm đắm, khôi phục sản xuất thủy sản, nông nghiệp bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân.

Dự báo mưa lớn có nơi trên 400 mm 

Chiều tối ngày 25-8, vùng tâm bão số 5 đã đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 15 tại. Tại Thanh Hóa, Quảng Trị cũng đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Bão đã gây mưa lớn tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Hưng Yên với lượng mưa phổ biến 200-300 mm, riêng tại Hà Tĩnh đã xảy ra mưa rất lớn với tổng lượng mưa trong 24 giờ (từ 19 giờ ngày 24-8) nhiều nơi đã vượt 300 - 400 mm, đặc biệt tại một số trạm hồ Sông Rác, hồ Thượng Tuy, Kỳ Lâm (tỉnh Hà Tĩnh) lượng mưa đo được 500 - 600 mm (và vẫn đang tiếp tục có mưa).

Theo thông tin sơ bộ, bão đã làm tốc mái nhà cửa, công trình công cộng, cơ sở giáo dục; cây xanh, cột điện bị đổ; mất điện diện rộng (Hà Tĩnh 60/69 phường, xã bị mất điện),…

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 5 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 26-8 tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, riêng các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5

Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5

(NLĐO) - Mưa trắng trời, kèm theo gió mạnh khi bão số 5 (Kajiki) chuẩn bị đổ bộ khiến khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão

"Quốc bảo" sâm Ngọc Linh bị thiệt hại nặng do mưa bão

(NLĐO) – Hàng ngàn gốc sâm Ngọc Linh – cây dược liệu được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam, đã bị hư hỏng nặng sau đợt mưa bão.

bão số 5 khắc phục hậu quả sạt lở đất mưa lớn lũ quét Áp thấp nhiệt đới
