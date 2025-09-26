Thời tiết TP HCM hôm nay, 26-9: Ngày oi nóng, chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26-9, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích hôm nay, cả TP HCM và khu vực Nam Bộ đều chịu ảnh hưởng oi nóng với độ ẩm cao, đặc biệt là nguy cơ mưa dông rất cao vào buổi chiều và tối, kéo dài đến đêm. Các cơn mưa có thể có lượng khá lớn và đi kèm sấm sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa về chiều và tối

Do đó, người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, nhất là vào buổi chiều và tối. Đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng do mưa lớn trong thời gian ngắn. Hạn chế các hoạt động ngoài trời khi có mưa dông kèm sấm sét. Uống đủ nước để tránh mất nước do thời tiết nóng ẩm.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 2-3.5 m, biển động nhẹ đến động.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 1-2 m, biển động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.