Thời tiết TP HCM hôm nay, 29-8: Người dân cẩn thận khi di chuyển

Hôm nay (29-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ được dự báo chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết hôm nay, khả năng mưa trên khu vực rất cao (trên 70 - 80%).
Do đó, người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào buổi chiều. Ngoài ra, cẩn thận khi tham gia giao thông do đường có thể trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế bởi mưa lớn; không trú mưa dưới gốc cây to hoặc gần các vật dễ đổ khi có gió giật mạnh và sấm sét.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, riêng vùng biển Lâm Đồng cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng 2-3.5 m, biển động.
Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4-5, giật cấp 6-7, độ cao sóng 1- 2 m, biển động nhẹ.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
