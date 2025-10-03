Thời tiết TP HCM hôm nay, 3-10: Ngày có nắng, có mưa dông

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ hôm nay (3-10), có mây thay đổi, ngày có nắng, có mưa rào và rải rác có dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có mưa dông

Theo phân tích, ban ngày khu vực vẫn có nắng với nhiệt độ cao và độ ẩm lớn gây cảm giác oi bức. Khả năng có mưa cao, rải rác vào ban ngày, tập trung nhiều vào chiều, tối và đêm.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng 0.25-1.5 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mưa từ sáng sớm

Lúc gần 5 giờ sáng nay, TP HCM và Nam Bộ tồn tại hình thế gây mưa dông: Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Giữa biển Đông nối với cơn bão Matmo ở phía Đông Philippines. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và hoạt động mạnh.

Theo đó, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực các xã Phước Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây (KDT Địa đạo Củ Chi), Thanh An, Dầu Tiếng, Long Hòa, Trừ Văn Thố; các phường Tây Nam, Long Nguyên.

Trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm.

Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.