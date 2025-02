Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 3-2, thời tiết chung ở TP HCM và các tỉnh thành Nam bộ khác chủ yếu có mây, ngày nắng có lúc nắng nóng, đêm không mưa.

Hôm nay, thời tiết TP HCM ngày nắng, chỉ số UV gây hại rất cao

Ở Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3 với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Riêng TP HCM, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C và cao nhất là 33 độ C. Ngoài ra, chỉ số UV (tia cực tím) trên các quận, huyện chạm mức từ cao đến rất cao, gây hại cho da (gần 9 giờ đến gần 15 giờ, có lúc chạm ngưỡng mức 10).

Do đó, người dân cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng, nên bôi lại kem chống nắng sau 2 giờ.



Cũng theo dự báo, trên toàn khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có nắng đến nắng nóng trong nhiều ngày tới, nền nhiệt cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi 35 độ C.