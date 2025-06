Thời tiết TP HCM hôm nay, 3-6: Khả năng mưa cả ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 3-6, thời tiết tại TP HCM và Nam Bộ được dự báo có mưa từ sáng, chiều tối có nơi mưa to, gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.



Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hôm nay có mưa dông nhiều về chiều tối

Trong mùa mưa này, TP HCM và Nam Bộ có mưa nhiều nhất về chiều và tối, trong mưa có khả năng xảy ra thời tiết cực đoan như: dông, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Do đó, người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, khi mưa to, nước ngập, không chạy xe trong đoạn đường ngập sâu vì dễ bị nước vào ống pô, gây chết máy; nước ngập có những đoạn chảy xiết, nguy cơ bị cuốn vào cống thoát nước, dễ gặp ổ gà trên đường, gây nguy hiểm.



Ngoài ra, chú ý không cho trẻ em tắm dưới trời mưa; khi dông nổi lên, không trú dưới gốc cây, tìm nơi trú tránh an toàn; chú ý thiết bị điện trong nhà, kê cao đồ nhất là những vùng trũng thấp hay xảy ra ngập.