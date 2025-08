Thời tiết TP HCM hôm nay, 2-8: Nắng oi bức, mưa rào nhẹ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hôm nay, 2-8, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày nắng nóng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM khá oi bức

Nhìn chung, thời tiết trong khu vực chủ yếu nhiều mây, ban ngày có khả năng mưa nhẹ. Nhiệt độ khá cao do trời nắng nóng; độ ẩm trung bình cả ngày khoảng 82%, gây oi bức.

Với thời tiết này, người dân nên chuẩn bị ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt vào buổi chiều. Bên cạnh đó, uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát để tránh cảm giác khó chịu do nắng nóng và độ ẩm cao.