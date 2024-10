Thời tiết TP HCM hôm nay, 5-10: Ngày nắng, chiều tối giảm mưa

Hôm nay, 5-10, thời tiết ở TP HCM nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa khá thấp, gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất là 25 độ C, cao nhất 33 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 82%.

Thời tiết TP HCM hôm nay chủ yếu có nắng, chỉ số UV có nguy cơ gây hại cao

Chỉ số tia UV ở các quận, huyện TP HCM hôm nay vẫn ở mức nguy cơ gây hại từ cao (6) đến rất cao (9) - tăng so với hôm qua - từ 9 đến 14 giờ. Người dân được khuyến cáo sử dụng kem chống nắng, nón và quần áo bảo vệ khi ra đường.

Các tỉnh, thành Nam Bộ khác hôm nay cũng có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo cơ quan dự báo thời tiết, nhiều ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục giảm mưa, một số nơi có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối.

Trong khi đó, thời tiết trên vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.