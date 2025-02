Thời tiết TP HCM hôm nay, 5-2: Ngày nắng, chỉ số UV cao

Theo thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 5-2, thời tiết chung ở TP HCM và các tỉnh thành Nam Bộ khác chủ yếu có mây, ngày nắng có lúc nắng nóng, đêm không mưa.

Hôm nay, thời tiết TP HCM hôm nay ngày nắng, chỉ số UV vẫn ở mức cao

Ở Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3 với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ.

Riêng TP HCM, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp nhất 22 độ C và cao nhất là 33 độ C. Ngoài ra, chỉ số UV (tia cực tím) trên các quận, huyện chạm mức từ cao đến rất cao, gần 9 giờ đến gần 15 giờ, có lúc chạm ngưỡng mức 8 (thấp hơn so với những ngày trước đó.

Tuy nhiên, ở mức 8 vẫn là ngưỡng UV gây hại rất cao, người dân cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm.

Mặt khác, nồng độ bụi mịn tại TP HCM cũng là một vấn đề đáng lưu ý. Theo dữ liệu từ ứng dụng AirVisual - nền tảng theo dõi chất lượng không khí uy tín của Hoa Kỳ - lượng bụi mịn tại đây thường vượt ngưỡng an toàn cho sức khỏe. Điều này làm cho bầu trời xuất hiện tình trạng trắng đục, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Do đó, người dân cần đeo kính để bảo vệ mắt khỏi bụi mịn và luôn sử dụng khẩu trang khi ra đường để giảm thiểu tác hại từ bụi mịn đối với đường hô hấp và sức khỏe.