Thời tiết TP HCM hôm nay, 6-9: Nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết hôm nay (6-9), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.
Người dân nên mang theo dù hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ về chiều. Trời nắng vào ban ngày, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng dự báo, trong chiều tối và đêm 6-9 khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 70 mm.
Khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Thời tiết trên biển
Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong ngày và đêm hôm nay, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) có gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 0.75- 2.25 m, biển động nhẹ.
Ngoài ra, vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4, độ cao sóng 0.5-1.5 m, biển bình thường.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
