Thời tiết TP HCM ra sao trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương?

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày và đêm mai 18-4 (tức ngày Giỗ tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch), thời tiết TP HCM phổ biến không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 27-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nguyên nhân là do rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ cường độ yếu và rút dần ra phía Đông.

Dự báo chi tiết tình hình thời tiết tại TP HCM trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương:

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ

Trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương, các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, TP Thủ Đức và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ được dự báo không có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các địa phương này dao động từ 33-35 độ C.

Trong khi đó, các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh được dự báo có mưa với xác suất 60%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các địa phương này dao động từ 34-36 độ C.

TP HCM có nắng nóng diện rộng trong ngày 17-4

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày hôm nay (17-4), TP HCM có nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo từ 35-37 độ C.

Cũng theo đơn vị này, trong những ngày tới, nắng nóng suy giảm trên khu vực TP HCM. Sau đó, đến khoảng ngày 20, 21-4 nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại.