Tín hiệu vui về thời tiết Nam Bộ những ngày tới

Ngày 20-3, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết từ ngày mai (21-3) đến ngày 23-3, nắng nóng có khả năng giảm bớt trên khu vực Nam Bộ. Dự báo các ngày 21 và 22-3, chiều tối có mưa rào vài nơi.

Người dân TP HCM di chuyển dưới thời tiết nắng nóng

Theo ông Lê Đình Quyết, trong ngày hôm nay (20-3), thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Miền Đông có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; miền Tây có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Đông là 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây là 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Còn tại TP HCM, vùng phía Bắc, Đông Bắc thành phố (gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn và TP Thủ Đức) và trung tâm thành phố thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa.

Vùng Đông Nam thành phố, huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè có mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, không mưa.