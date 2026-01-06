Thông báo điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng 31-2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Thông báo điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng 31-2025

Thùy Trang

(NLĐO) - Ghi nhận những đóng góp của bạn đọc về điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng 31-2025, ban tổ chức thông báo rõ về thể lệ bầu chọn.

Thông báo điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng 31-2025 - Ảnh 1.

Hòa Minzy

Cụ thể, sau khi công bố điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng (do Báo Người Lao Động sáng lập và tổ chức) sáng 6-1, Ban Tổ chức (BTC) đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của bạn đọc về việc điều chỉnh này.

BTC đã tiếp thu và cũng rất cám ơn các ý kiến đóng góp chân thành. Để tránh ít ảnh hưởng đến thể lệ và quá trình bầu chọn từ đầu của bạn đọc, BTC quyết định sẽ điều chỉnh giới hạn mỗi ngày mỗi bạn đọc được bầu chọn tối đa 3 lần cho một nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình được yêu thích nhất. Kính thông báo đến bạn đọc nắm thông tin.

Trước đó, theo thể lệ Giải Mai Vàng, mỗi tài khoản chỉ được bầu chọn một lần (cho nghệ sĩ hoặc tác phẩm hoặc chương trình) ở mỗi hạng mục trong ngày.

Tuy nhiên, qua thực tế, nhiều bạn đọc phải đăng ký nhiều tài khoản email hoặc số điện thoại để có thể bầu chọn nhiều lần trong ngày, điều này sẽ tạo ra nhiều tài khoản của cùng một người trên hệ thống và cũng gây trở ngại cho bạn đọc bầu chọn.

Vì vậy, từ ngày 6-1, Ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 quyết định sẽ hạn chế số lần bầu chọn trong ngày cho nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình mà mình yêu thích. Bạn đọc có thể sử dụng tài khoản chính của mình để bầu chọn tối đa 3 lần/ngày.

Thông báo điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng 31-2025 - Ảnh 2.

Diễn viên Băng Di, một trong những ứng viên của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025

Việc thay đổi thể lệ bình chọn theo hướng giới hạn số lần tham gia là cách mở rộng cánh cửa phù hợp để công chúng bày tỏ tình cảm với nghệ sĩ, tác phẩm mình yêu thích. Mỗi lượt bình chọn đều được ghi nhận trên hệ thống và quy đổi thành điểm số hợp lệ cho các đề cử ở từng hạng mục.

Động thái này được xem là bước đi phù hợp với xu hướng số hóa và nhu cầu tương tác ngày càng cao của độc giả trẻ. Trong bối cảnh mạng xã hội và nền tảng trực tuyến trở thành "không gian sống" của khán giả, việc cho phép bình chọn nhiều lần giúp tăng tính kết nối, tạo cảm giác người hâm mộ thực sự đồng hành cùng hành trình của nghệ sĩ tại Giải Mai Vàng.

Tin liên quan

Nghệ sĩ nào sở hữu tượng Mai Vàng, khán giả nào sở hữu vé Mai Vàng?

Nghệ sĩ nào sở hữu tượng Mai Vàng, khán giả nào sở hữu vé Mai Vàng?

(NLĐO) - Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 có những điều chỉnh, đổi mới nhằm phù hợp với thời cuộc, đáp ứng nhu cầu người hâm mộ.

BTC Giải Mai Vàng thông báo điều chỉnh thể lệ

Theo thể lệ Giải Mai Vàng, mỗi tài khoản chỉ được bầu chọn một lần (cho nghệ sĩ hoặc tác phẩm hoặc chương trình) ở mỗi hạng mục trong ngày.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đồng hành với "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân"

(NLĐO) - Đại diện ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đóng góp 200 triệu đồng vào chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân".

mai vàng Mai Vàng 31-2025 Giải Mai Vàng 31-2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo