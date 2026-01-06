Thông báo điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng 31-2025

Hòa Minzy

Cụ thể, sau khi công bố điều chỉnh thể lệ bầu chọn Giải Mai Vàng (do Báo Người Lao Động sáng lập và tổ chức) sáng 6-1, Ban Tổ chức (BTC) đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của bạn đọc về việc điều chỉnh này.

BTC đã tiếp thu và cũng rất cám ơn các ý kiến đóng góp chân thành. Để tránh ít ảnh hưởng đến thể lệ và quá trình bầu chọn từ đầu của bạn đọc, BTC quyết định sẽ điều chỉnh giới hạn mỗi ngày mỗi bạn đọc được bầu chọn tối đa 3 lần cho một nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình được yêu thích nhất. Kính thông báo đến bạn đọc nắm thông tin.

Trước đó, theo thể lệ Giải Mai Vàng, mỗi tài khoản chỉ được bầu chọn một lần (cho nghệ sĩ hoặc tác phẩm hoặc chương trình) ở mỗi hạng mục trong ngày.

Tuy nhiên, qua thực tế, nhiều bạn đọc phải đăng ký nhiều tài khoản email hoặc số điện thoại để có thể bầu chọn nhiều lần trong ngày, điều này sẽ tạo ra nhiều tài khoản của cùng một người trên hệ thống và cũng gây trở ngại cho bạn đọc bầu chọn.

Vì vậy, từ ngày 6-1, Ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 quyết định sẽ hạn chế số lần bầu chọn trong ngày cho nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình mà mình yêu thích. Bạn đọc có thể sử dụng tài khoản chính của mình để bầu chọn tối đa 3 lần/ngày.

Diễn viên Băng Di, một trong những ứng viên của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025

Việc thay đổi thể lệ bình chọn theo hướng giới hạn số lần tham gia là cách mở rộng cánh cửa phù hợp để công chúng bày tỏ tình cảm với nghệ sĩ, tác phẩm mình yêu thích. Mỗi lượt bình chọn đều được ghi nhận trên hệ thống và quy đổi thành điểm số hợp lệ cho các đề cử ở từng hạng mục.

Động thái này được xem là bước đi phù hợp với xu hướng số hóa và nhu cầu tương tác ngày càng cao của độc giả trẻ. Trong bối cảnh mạng xã hội và nền tảng trực tuyến trở thành "không gian sống" của khán giả, việc cho phép bình chọn nhiều lần giúp tăng tính kết nối, tạo cảm giác người hâm mộ thực sự đồng hành cùng hành trình của nghệ sĩ tại Giải Mai Vàng.