Giải trí

Nghệ sĩ nào sở hữu tượng Mai Vàng, khán giả nào sở hữu vé Mai Vàng?

Thùy Trang

(NLĐO)- Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 có những điều chỉnh, đổi mới nhằm phù hợp với thời cuộc, đáp ứng nhu cầu người hâm mộ.

BTC Giải Mai Vàng thông báo điều chỉnh thể lệ

Nghệ sĩ nào sở hữu tượng Mai Vàng, khán giả nào sở hữu vé Mai Vàng? - Ảnh 1.

SOOBIN- ứng viên sáng giá của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Theo thể lệ Giải Mai Vàng, mỗi tài khoản chỉ được bầu chọn một lần (cho nghệ sĩ hoặc tác phẩm hoặc chương trình) ở mỗi hạng mục trong ngày. Tuy nhiên, qua thực tế, nhiều bạn đọc phải đăng ký nhiều tài khoản email hoặc số điện thoại để có thể bầu chọn nhiều lần trong ngày, điều này sẽ tạo ra nhiều tài khoản của cùng một người trên hệ thống và cũng gây trở ngại cho bạn đọc bầu chọn.

Vì vậy, từ ngày 6-1, Ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 quyết định sẽ không hạn chế số lần bầu chọn trong ngày cho nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình mà mình yêu thích. Bạn đọc có thể sử dụng tài khoản chính của mình để bầu chọn nhiều lần.

Việc thay đổi thể lệ bình chọn theo hướng không giới hạn số lần tham gia là cách mở rộng cánh cửa để công chúng bày tỏ tình cảm với nghệ sĩ, tác phẩm mình yêu thích. Mỗi lượt bình chọn đều được ghi nhận trên hệ thống và quy đổi thành điểm số hợp lệ cho các đề cử ở từng hạng mục.

Động thái này được xem là bước đi phù hợp với xu hướng số hóa và nhu cầu tương tác ngày càng cao của độc giả trẻ. Trong bối cảnh mạng xã hội và nền tảng trực tuyến trở thành "không gian sống" của khán giả, việc cho phép bình chọn nhiều lần giúp tăng tính kết nối, tạo cảm giác người hâm mộ thực sự đồng hành cùng hành trình của nghệ sĩ tại Giải Mai Vàng.

Nghệ sĩ nào sở hữu tượng Mai Vàng, khán giả nào sở hữu vé Mai Vàng? - Ảnh 2.

Nhóm Chín Muồi- ứng viên giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Không chỉ góp phần khuấy động không khí giải thưởng, thay đổi thể lệ còn là cách phản ánh sát hơn mức độ quan tâm thực tế của công chúng đối với từng nghệ sĩ, tác phẩm. Những cộng đồng người hâm mộ năng động, những chiến dịch lan tỏa trên mạng xã hội chắc chắn sẽ tạo nên bức tranh sôi động, đa chiều hơn cho mùa giải năm nay.

Ban Tổ chức nhấn mạnh, hệ thống bình chọn đã được nâng cấp để đảm bảo tính minh bạch, công bằng, ngăn chặn gian lận, qua đó giữ vững uy tín của Giải Mai Vàng – giải thưởng nghệ thuật do chính khán giả bình chọn và nuôi dưỡng suốt hơn ba thập niên qua.

Giải Mai Vàng 31-2025 mở cửa bán vé: Khán giả ngồi cạnh nghệ sĩ, cùng sống trong khoảnh khắc vinh danh

Nghệ sĩ nào sở hữu tượng Mai Vàng, khán giả nào sở hữu vé Mai Vàng? - Ảnh 3.

Hòa Minzy- ứng viên giải Mai Vàng 31-2025

Lần đầu tiên sau hơn 30 năm tổ chức, Giải Mai Vàng lần đầu "mở cửa" lễ trao giải cho người hâm mộ bằng việc bán vé tham dự, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong cách tiếp cận công chúng của giải thưởng nghệ thuật uy tín này.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, không gian khán phòng 400 ghế sẽ được bố trí lại theo hướng chỉ gồm nghệ sĩ, khách mời và khán giả yêu mến nghệ sĩ. Trong đó, 200 ghế đầu tiên dành cho nghệ sĩ và quan khách; 200 vé còn lại sẽ được bán ra ngoài để người hâm mộ có cơ hội trực tiếp dự khán đêm vinh danh.

Điểm đặc biệt là khu vực ghế khán giả sẽ bắt đầu ngay sau hàng ghế của nghệ sĩ. Điều đó đồng nghĩa, người mua vé không chỉ được xem lễ trao giải mà còn có thể ngồi chung khung hình với thần tượng, cùng chia sẻ cảm xúc hồi hộp khi tên các đề cử được xướng lên, hay khoảnh khắc nghệ sĩ rơi nước mắt trên sân khấu.

Nghệ sĩ nào sở hữu tượng Mai Vàng, khán giả nào sở hữu vé Mai Vàng? - Ảnh 4.

Trang Pháp-ứng viên sáng giá giải Mai Vàng 31-2025

Ban tổ chức cho biết quyết định này nhằm tăng cường sự kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng – những người đã âm thầm ủng hộ Giải Mai Vàng suốt hơn ba thập niên qua. 

Việc bán vé không đơn thuần là hoạt động thương mại, mà là cách để biến lễ trao giải thành một không gian trải nghiệm thật sự, nơi người hâm mộ được hiện diện, được ghi dấu trong khoảnh khắc lịch sử của thần tượng.

Với bước đổi mới này, Giải Mai Vàng 31-2025 hứa hẹn không chỉ là đêm tôn vinh nghệ thuật, mà còn là đêm của những cuộc gặp gỡ đặc biệt – nơi khoảng cách giữa sân khấu và khán phòng được thu hẹp hơn bao giờ hết.

Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 29-1 tại Nhà hát Thành phố. Hãy là người sở hữu những chiếc vé hiếm để sống cùng khoảnh khắc vinh quang với "thần tượng". Đó chắc chắn là khoảnh khắc hiếm có và là ký ức thanh xuân rực rỡ cho nghệ sĩ và người hâm mộ. 

Giải Mai Vàng mai vàng Lễ trao giải Mai Vàng Mai Vàng 31-2025
