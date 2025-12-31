Ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đồng hành với "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân"

Đại diện ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision, ông Võ Đỗ Minh Hoàng đóng góp 200 triệu đồng vào chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" của Báo Người Lao Động

Chiều 31-12, ông Võ Đỗ Minh Hoàng (Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật ở các công ty liên quan Việt Vision) đại diện cho ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đến trao tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nam Á thực hiện.

Chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" gắn liền với Giải thưởng Mai Vàng, nhằm mục đích kết nối và lan tỏa tinh thần nhân văn, hỗ trợ các văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, giới trí thức có hoàn cảnh khó khăn, tri ân những đóng góp, cống hiến của giới trí thức cho xã hội.

Ông Võ Đỗ Minh Hoàng bày tỏ: Công ty Việt Vision cũng như ca sĩ Hà Anh Tuấn vừa mới biết đến chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân". Nhận thấy hai chương trình này rất nhân văn nên quyết định đồng hành cùng Báo Người Lao Động. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa mà ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision có cơ hội tham gia. Khi bản thân đã có cuộc sống tốt hơn, việc chia sẻ với những nơi cần được hỗ trợ chính là mục tiêu làm nghề của Hà Anh Tuấn cũng như công ty.

Ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao thư cảm ơn của Báo Người Lao Động đến ông Võ Đỗ Minh Hoàng, Tổng Giám đốc công ty Việt Vision

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện. Trong đó có 3 chương trình thiện nguyện lớn nổi bật như: Rừng Việt Nam, Chồi Việt Nam và Power On.

Với chương trình Rừng Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn từng chia sẻ: "Thêm một người bắt tay trồng cây thì có thể góp một phần giúp mọi người chống bão lũ, bảo vệ môi trường, thiên nhiên". Khởi xướng dự án Rừng Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng công ty của mình cam kết dành 20 năm để trồng cây và chăm sóc cho cây lớn.

Với dự án cộng đồng Chồi Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision muốn đồng hành với học sinh tiểu học đến trung học phổ thông với mong ước, mọi trẻ em đều có cơ hội đến trường để bước đến tương lai. Đặc biệt, trong dự án Chồi Việt Nam, đối tượng bệnh nhi ung thư đặc biệt được quan tâm.

"Chồi Việt Nam sẽ đồng hành với các bé để chữa trị. Chồi Việt Nam sẽ trả toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhi, đồng thời tạo việc làm cho gia đình người thân chăm bệnh để cuộc sống của họ được dễ dàng hơn" - ông Võ Đỗ Minh Hoàng thông tin.

Ông Võ Đỗ Minh Hoàng (trái), ca sĩ Hà Anh Tuấn và đạo diễn Cao Trung Hiếu

Còn với dự án Power On, đối tượng được chăm lo chính là sinh viên. Các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tiếp sức để hoàn thành chương trình học của mình. "Thành công nhất của dự án là nhiều sinh viên từng nhận hỗ trợ từ dự án đã quay trở lại, tham gia vào dự án Power On để giúp sức cho những bạn sinh viên khác. Đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được từ chương trình" - ông Võ Đỗ Minh Hoàng cho hay.

Ông Minh Hoàng khẳng định sự chăm chỉ của ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng như các nhân viên của công ty Việt Vision không nhằm mục đích mưu cầu cá nhân mà muốn có điều kiện để có thể giúp đỡ nhiều hơn những người cần sự giúp đỡ.