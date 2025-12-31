Ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đồng hành với "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đồng hành với "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân"

Thùy Trang

(NLĐO) - Đại diện ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đóng góp 200 triệu đồng vào chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân".

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đồng hành với Quỹ Mai Vàng nhân ái- Mai Vàng tri ân - Ảnh 1.

Đại diện ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision, ông Võ Đỗ Minh Hoàng đóng góp 200 triệu đồng vào chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" của Báo Người Lao Động

Chiều 31-12, ông Võ Đỗ Minh Hoàng (Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật ở các công ty liên quan Việt Vision) đại diện cho ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đến trao tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nam Á thực hiện.

Chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" gắn liền với Giải thưởng Mai Vàng, nhằm mục đích kết nối và lan tỏa tinh thần nhân văn, hỗ trợ các văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, giới trí thức có hoàn cảnh khó khăn, tri ân những đóng góp, cống hiến của giới trí thức cho xã hội. 

Ông Võ Đỗ Minh Hoàng bày tỏ: Công ty Việt Vision cũng như ca sĩ Hà Anh Tuấn vừa mới biết đến chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân". Nhận thấy hai chương trình này rất nhân văn nên quyết định đồng hành cùng Báo Người Lao Động. Đây là việc làm  vô cùng ý nghĩa mà ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision có cơ hội tham gia. Khi bản thân đã có cuộc sống tốt hơn, việc chia sẻ với những nơi cần được hỗ trợ chính là mục tiêu làm nghề của Hà Anh Tuấn cũng như công ty.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đồng hành với Quỹ Mai Vàng nhân ái- Mai Vàng tri ân - Ảnh 2.

Ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao thư cảm ơn của Báo Người Lao Động đến ông Võ Đỗ Minh Hoàng, Tổng Giám đốc công ty Việt Vision

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện. Trong đó có 3 chương trình thiện nguyện lớn nổi bật như: Rừng Việt Nam, Chồi Việt Nam và Power On.

Với chương trình Rừng Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn từng chia sẻ: "Thêm một người bắt tay trồng cây thì có thể góp một phần giúp mọi người chống bão lũ, bảo vệ môi trường, thiên nhiên". Khởi xướng dự án Rừng Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng công ty của mình cam kết dành 20 năm để trồng cây và chăm sóc cho cây lớn.

Với dự án cộng đồng Chồi Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision muốn đồng hành với học sinh tiểu học đến trung học phổ thông với mong ước, mọi trẻ em đều có cơ hội đến trường để bước đến tương lai. Đặc biệt, trong dự án Chồi Việt Nam, đối tượng bệnh nhi ung thư đặc biệt được quan tâm. 

"Chồi Việt Nam sẽ đồng hành với các bé để chữa trị. Chồi Việt Nam sẽ trả toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhi, đồng thời tạo việc làm cho gia đình người thân chăm bệnh để cuộc sống của họ được dễ dàng hơn" - ông Võ Đỗ Minh Hoàng thông tin. 

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đồng hành với Quỹ Mai Vàng nhân ái- Mai Vàng tri ân - Ảnh 3.

Ông Võ Đỗ Minh Hoàng (trái), ca sĩ Hà Anh Tuấn và đạo diễn Cao Trung Hiếu

Còn với dự án Power On, đối tượng được chăm lo chính là sinh viên. Các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tiếp sức để hoàn thành chương trình học của mình. "Thành công nhất của dự án là nhiều sinh viên từng nhận hỗ trợ từ dự án đã quay trở lại, tham gia vào dự án Power On để giúp sức cho những bạn sinh viên khác. Đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được từ chương trình" - ông Võ Đỗ Minh Hoàng cho hay.

Ông Minh Hoàng khẳng định sự chăm chỉ của ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng như các nhân viên của công ty Việt Vision không nhằm mục đích mưu cầu cá nhân mà muốn có điều kiện để có thể giúp đỡ nhiều hơn những người cần sự giúp đỡ. 

Tin liên quan

Sao Hà Anh Tuấn lại có sự điềm nhiên tuyệt vời đến thế?

Sao Hà Anh Tuấn lại có sự điềm nhiên tuyệt vời đến thế?

(NLĐO) - Hà Anh Tuấn nói đùa chắc doanh thu phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" thảm họa quá nhưng điều đó thì đã sao...?

Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ra sao?

(NLĐO) - Phan Đinh Tùng quyết tâm làm mới bản hit quốc dân "Khúc hát mừng sinh nhật", mời 5 nghệ sĩ quốc tế từ 5 châu lục góp giọng.

Hồ Trung Dũng kể về hành trình âm nhạc

(NLĐO) - Hồ Trung Dũng "bị khớp" khi để chủ nhân hit Hoa nở không màu "đánh giá" 11 sáng tác mới của mình.

Hà Anh Tuấn Việt Vision Hà Anh Tuấn với hoạt động thiện nguyện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo