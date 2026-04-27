Thông báo quan trọng liên quan núi Bà Đen

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vừa phát đi thông báo quan trọng về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và việc kiểm soát người, phương tiện ra vào khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen, nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và đảm bảo an toàn trong mùa khô.

Tây Ninh triển khai biện pháp mới để bảo vệ rừng và phòng cháy rừng tại núi Bà Đen. Ảnh: HẢI TRIỀU

Mùa khô năm nay, tỉnh Tây Ninh đã triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng từ sớm. Lực lượng chức năng đã xây dựng phương án cụ thể và bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm để ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng. Công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cũng được đẩy mạnh với các hình thức phong phú, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ rừng.

Đặc biệt, trong ba tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Tây Ninh chỉ xảy ra một vụ cháy rừng nhỏ, không gây thiệt hại nghiêm trọng, nhờ vào sự chủ động trong công tác phòng cháy và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Điều này cho thấy hiệu quả của các giải pháp phòng cháy đã được triển khai.

Để bảo vệ tài nguyên rừng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen đã quyết định lắp đặt các trạm kiểm soát (barie) và kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực rừng từ ngày 15-4-2026. Theo thông báo, tất cả người và phương tiện khi đến các trạm kiểm soát phải dừng lại và xuất trình giấy tờ hợp lệ cho lực lượng chức năng kiểm tra, trừ những trường hợp khẩn cấp.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tại trạm kiểm soát trên tuyến đường vào khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen.

Việc mang theo vũ khí, vật liệu nổ, hóa chất dễ cháy, dụng cụ săn bắt động vật hoang dã và khai thác lâm sản trái phép sẽ bị nghiêm cấm. Các nhóm đối tượng được phép ra vào khu rừng bao gồm lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân tự vệ, cán bộ, viên chức Ban Quản lý, các đoàn công tác của tỉnh, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà thầu đang thực hiện dự án tại khu du lịch.

Công tác kiểm tra, giám sát người và phương tiện ra vào được thực hiện nghiêm ngặt tại núi Bà Đen. Ảnh: Hải Triều

Thông báo cũng quy định các phương tiện ưu tiên như xe cứu hỏa, cứu thương và cứu hộ cứu nạn được phép lưu thông khi có tình huống khẩn cấp.

Công tác bảo vệ rừng tại Tây Ninh không chỉ tập trung vào phòng cháy chữa cháy mà còn kết hợp với các hoạt động bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, diện tích rừng của tỉnh hiện đạt hơn 85.328 ha, trong đó rừng đặc dụng chiếm 31.903 ha, rừng phòng hộ chiếm 29.846 ha và rừng sản xuất chiếm 23.577 ha.

Trong quý I/2026, toàn tỉnh Tây Ninh đã trồng được 97.284 cây phân tán, góp phần gia tăng độ che phủ rừng và cải thiện cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó, việc khai thác rừng sản xuất cũng được quản lý chặt chẽ với diện tích khai thác đạt hơn 287 ha, sản lượng gỗ đạt hơn 15.087 m³ và 1.613 ster củi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tỉnh cũng tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm lâm nghiệp. Đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 24 vụ vi phạm, thu giữ hơn 1.300 m³ gỗ khô và hàng ngàn cá thể động vật hoang dã, với tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước lên đến hơn 520 triệu đồng.

Trong năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu trồng gần 169.000 cây phân tán tại các khu vực như tuyến giao thông, khuôn viên cơ quan, trường học, khu dân cư và dọc các tuyến kênh, rạch. Các loại cây chủ yếu sẽ là sao, dầu, giáng hương, sưa, gõ đỏ, trắc, bằng lăng, cẩm lai, keo lai, bạch đàn... Mục tiêu của kế hoạch này là không chỉ duy trì độ che phủ cây xanh, cải thiện môi trường sinh thái mà còn giảm thiểu thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo dựng một cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho địa phương. Tỉnh Tây Ninh cam kết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, kết hợp với phát triển sinh kế bền vững cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.



