HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Thông báo quan trọng liên quan núi Bà Đen

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Tây Ninh tăng cường kiểm soát người, phương tiện vào rừng và triển khai biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vừa phát đi thông báo quan trọng về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và việc kiểm soát người, phương tiện ra vào khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen, nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và đảm bảo an toàn trong mùa khô.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra và phòng cháy rừng tại núi Bà Đen - Ảnh 1.

Tây Ninh triển khai biện pháp mới để bảo vệ rừng và phòng cháy rừng tại núi Bà Đen. Ảnh: HẢI TRIỀU

Mùa khô năm nay, tỉnh Tây Ninh đã triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng từ sớm. Lực lượng chức năng đã xây dựng phương án cụ thể và bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm để ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng. Công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cũng được đẩy mạnh với các hình thức phong phú, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ rừng.

Đặc biệt, trong ba tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Tây Ninh chỉ xảy ra một vụ cháy rừng nhỏ, không gây thiệt hại nghiêm trọng, nhờ vào sự chủ động trong công tác phòng cháy và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Điều này cho thấy hiệu quả của các giải pháp phòng cháy đã được triển khai.

Để bảo vệ tài nguyên rừng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen đã quyết định lắp đặt các trạm kiểm soát (barie) và kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực rừng từ ngày 15-4-2026. Theo thông báo, tất cả người và phương tiện khi đến các trạm kiểm soát phải dừng lại và xuất trình giấy tờ hợp lệ cho lực lượng chức năng kiểm tra, trừ những trường hợp khẩn cấp.

Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng tại khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen năm 2026 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tại trạm kiểm soát trên tuyến đường vào khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen.

Việc mang theo vũ khí, vật liệu nổ, hóa chất dễ cháy, dụng cụ săn bắt động vật hoang dã và khai thác lâm sản trái phép sẽ bị nghiêm cấm. Các nhóm đối tượng được phép ra vào khu rừng bao gồm lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân tự vệ, cán bộ, viên chức Ban Quản lý, các đoàn công tác của tỉnh, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà thầu đang thực hiện dự án tại khu du lịch.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra và phòng cháy rừng tại núi Bà Đen - Ảnh 2.

Công tác kiểm tra, giám sát người và phương tiện ra vào được thực hiện nghiêm ngặt tại núi Bà Đen. Ảnh: Hải Triều

Thông báo cũng quy định các phương tiện ưu tiên như xe cứu hỏa, cứu thương và cứu hộ cứu nạn được phép lưu thông khi có tình huống khẩn cấp.

Công tác bảo vệ rừng tại Tây Ninh không chỉ tập trung vào phòng cháy chữa cháy mà còn kết hợp với các hoạt động bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, diện tích rừng của tỉnh hiện đạt hơn 85.328 ha, trong đó rừng đặc dụng chiếm 31.903 ha, rừng phòng hộ chiếm 29.846 ha và rừng sản xuất chiếm 23.577 ha.

Trong quý I/2026, toàn tỉnh Tây Ninh đã trồng được 97.284 cây phân tán, góp phần gia tăng độ che phủ rừng và cải thiện cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó, việc khai thác rừng sản xuất cũng được quản lý chặt chẽ với diện tích khai thác đạt hơn 287 ha, sản lượng gỗ đạt hơn 15.087 m³ và 1.613 ster củi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tỉnh cũng tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm lâm nghiệp. Đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 24 vụ vi phạm, thu giữ hơn 1.300 m³ gỗ khô và hàng ngàn cá thể động vật hoang dã, với tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước lên đến hơn 520 triệu đồng.

Trong năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu trồng gần 169.000 cây phân tán tại các khu vực như tuyến giao thông, khuôn viên cơ quan, trường học, khu dân cư và dọc các tuyến kênh, rạch. Các loại cây chủ yếu sẽ là sao, dầu, giáng hương, sưa, gõ đỏ, trắc, bằng lăng, cẩm lai, keo lai, bạch đàn... Mục tiêu của kế hoạch này là không chỉ duy trì độ che phủ cây xanh, cải thiện môi trường sinh thái mà còn giảm thiểu thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo dựng một cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho địa phương.

Tỉnh Tây Ninh cam kết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, kết hợp với phát triển sinh kế bền vững cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.


tỉnh Tây Ninh Tây Ninh núi Bà Đen đảm bảo an toàn khu du lịch phòng cháy chữa cháy tăng cường kiểm soát công tác phòng cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo