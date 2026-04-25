Thông báo về thời điểm tính giá điện theo khung giờ mới

Ngày 24-4, Cục Điện lực, Bộ Công Thương có văn bản gửi tới Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, TP Hà Nội, TP HCM về áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.



Giá điện tính theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường theo quy định mới sẽ chưa thực hiện ngay.

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963 ngày 22-4 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 (5 giờ/ngày); ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: Từ 6 giờ 00 đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ 00 (13 giờ/ngày). Ngày Chủ nhật: Từ 6 giờ đến 24 giờ (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng: Từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Giá điện tính theo khung giờ cao điểm mới áp dụng khi nào?

Quyết định 963 có hiệu lực từ ngày ký. Tuy nhiên, Cục Điện lực dẫn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 60 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963 sẽ được áp dụng khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi Quyết định 14 năm 2025 ngày 29-5-2025 của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành.

Bộ Công Thương đang triển khai nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan để có cơ sở triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963 trong mùa khô năm 2026.

Để công tác triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện được đồng bộ, Cục Điện lực đề nghị EVN chỉ đạo các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực các tỉnh, TP thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thông báo rộng rãi cho các khách hàng sử dụng điện, nhất là các khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày (hình thức 3 giá) để chủ động trong việc sử dụng diện.

Chủ động đào tạo nhân lực, đồng thời chuẩn bị vật tư, thiết bị nhằm phục vụ công tác cập nhật và cài đặt lại công tơ cho các khách hàng sử dụng điện để kịp thời triển khai quy định tại Quyết định số 963.