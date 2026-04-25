HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thông báo về thời điểm tính giá điện theo khung giờ mới

Lê Thúy

(NLĐO) - Giá điện tính theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường theo quy định mới sẽ chưa thực hiện ngay.

Ngày 24-4, Cục Điện lực, Bộ Công Thương có văn bản gửi tới Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, TP Hà Nội, TP HCM về áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Giá điện tính theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường theo quy định mới sẽ chưa thực hiện ngay.

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963 ngày 22-4 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 (5 giờ/ngày); ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: Từ 6 giờ 00 đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ 00 (13 giờ/ngày). Ngày Chủ nhật: Từ 6 giờ đến 24 giờ (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng: Từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Giá điện tính theo khung giờ cao điểm mới áp dụng khi nào?

Quyết định 963 có hiệu lực từ ngày ký. Tuy nhiên, Cục Điện lực dẫn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 60 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963 sẽ được áp dụng khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi Quyết định 14 năm 2025 ngày 29-5-2025 của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành.

Bộ Công Thương đang triển khai nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan để có cơ sở triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963 trong mùa khô năm 2026.

Để công tác triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện được đồng bộ, Cục Điện lực đề nghị EVN chỉ đạo các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực các tỉnh, TP thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thông báo rộng rãi cho các khách hàng sử dụng điện, nhất là các khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày (hình thức 3 giá) để chủ động trong việc sử dụng diện.

Chủ động đào tạo nhân lực, đồng thời chuẩn bị vật tư, thiết bị nhằm phục vụ công tác cập nhật và cài đặt lại công tơ cho các khách hàng sử dụng điện để kịp thời triển khai quy định tại Quyết định số 963.

Tin liên quan

Người dùng chú ý quy định mới về khung giờ tính giá điện

Người dùng chú ý quy định mới về khung giờ tính giá điện

(NLĐO) - Khung giờ cao điểm sẽ được tính từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Đề xuất thay đổi khung giờ "cao điểm", "thấp điểm" tính giá điện

(NLĐO) - Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Bộ Công Thương lên tiếng về kiến nghị khẩn giá điện của Viettel, VNPT, FPT, VNG, CMC

(NLĐO) - Bộ Công Thương cho biết đã đề nghị EVN nghiên cứu ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng giá điện sản xuất cho trung tâm dữ liệu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo