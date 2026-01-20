Các Mẹ Việt Nam Anh hùng, khách quốc tế dự khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng nay 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu.

Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-1 đến 25-1. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn là Đại hội mang tính bản lề, mở ra kỷ nguyên phát triển mới.

Với phương châm của Đại hội XIV là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra sáng 19-1. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 thành viên.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều văn kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Đó là: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo đúng Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.