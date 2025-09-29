HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thông điệp của Chủ tịch nước về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng

D.Ngọc

(NLĐO)- Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Báo Người Lao Động xin giới thiệu Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, từ ngày 25 đến 26-10-2025:

Thông điệp của Chủ tịch nước về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN

"Thưa quý vị lãnh đạo các quốc gia, cùng toàn thể bạn bè quốc tế!

1. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tôi nhiệt liệt chào mừng Quý vị đến với Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình - để tham dự Lễ mở ký "Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng", với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" vào ngày 25 và 26-10-2025.

2. Trong kỷ nguyên số, tội phạm mạng không chỉ là thách thức của riêng một quốc gia, mà còn là hiểm họa toàn cầu, đe dọa an ninh, ổn định chính trị, kinh tế và đời sống xã hội. Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia, đồng thời tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng.

Việt Nam nhận thức rõ, với đặc tính không biên giới của không gian mạng, muốn chống tội phạm mạng hiệu quả phải thông qua đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia và thượng tôn pháp luật.

Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, các quốc gia dễ bị tổn thương, được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này.

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12/2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội, là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của toàn nhân loại.

Chúng tôi mong muốn sự kiện này không đơn thuần chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng.

3. Tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia và cam kết của các quốc gia, Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.

4. Nhân dịp trọng đại này, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tôi xin trân trọng cảm ơn các quốc gia, tổ chức quốc tế và bạn bè khắp năm châu đã luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp Quý vị tại Hà Nội!".

Tin liên quan

Tổng Thư ký Liên hợp quốc dự Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng tại Hà Nội

Tổng Thư ký Liên hợp quốc dự Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng tại Hà Nội

(NLĐO)- Công ước Hà Nội sẽ là nền tảng đấu tranh tội phạm mạng và là văn kiện pháp lý hình sự quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc sau hơn 20 năm.

Việt Nam giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Liên hợp quốc

(NLĐO)- Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

Phó Thủ tướng nói về việc lần đầu tiên Việt Nam đăng cai lễ ký Công ước Liên hợp quốc

(NLĐO)- Từ nay địa danh Hà Nội sẽ gắn liền với một văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng để giải quyết một trong những thách thức của thế kỷ XXI.

Chủ tịch nước Liên Hợp Quốc Công ước Liên hợp quốc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký công ước
