Phát huy tinh thần "Chiến dịch Quang Trung"

"Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm xây dựng, sửa chữa hàng chục ngàn nhà ở, trường học, cơ sở y tế thiệt hại bởi thiên tai tiếp tục diễn ra với khí thế thần tốc và nhiều mũi triển khai về đích trước hẹn.

Đến ngày 6-1, lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền nhiều tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên đã hoàn thành 100% việc sửa chữa hơn 34.700 căn nhà hư hỏng; hơn 65% trong số trên 1.000 căn nhà được xây dựng lại. Những kết quả này cho thấy khi xác định là nhiệm vụ ưu tiên, được sự góp sức, chung tay của nhiều cấp, ngành, đơn vị thì thời điểm hoàn thành luôn rút ngắn.

Tại TP HCM, dù không thể so sánh với tính cấp thiết trong việc ổn định nhanh nhất cuộc sống của người dân sau thiên tai, song chuyện di dời nhà ven và trên kênh rạch luôn được quan tâm. Theo thống kê, đến nửa cuối năm 2025, thành phố đã di dời gần 3.000 căn nhà ven và trên kênh rạch. Dù vậy, vụ cháy lớn sáng 11-1-2026 khiến nhiều căn nhà cạnh rạch Giồng Ông Tố thiệt hại nặng khiến mối quan tâm và niềm hy vọng về công việc di dời nhanh hoàn tất càng trở nên cháy bỏng.

Vụ cháy này cùng hàng loạt hỏa hoạn hoặc sạt lở thời gian qua cho thấy cuộc sống của người dân sống gần sông nước dễ bị tổn thương - vì những đặc điểm tạm bợ, thiếu an toàn, địa hình khó khăn trong triển khai phòng cháy chữa cháy…

Do đó, nhiều ý kiến cho rằng các ngành chức năng của thành phố cần có tâm thế hành động tương tự "Chiến dịch Quang Trung". Nhìn rộng ra, không chỉ riêng vấn đề di dời nhà ven và trên kênh rạch mà còn ở việc phát triển công nghệ, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội… cũng cần khẩn trương như tinh thần "Chiến dịch Quang Trung".