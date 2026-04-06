HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO)- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

Chiều 6-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, với có 496/496 (tỉ lệ 100%) đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

- Ảnh 1.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Bà hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tóm tắt quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Hồng:

- 1-1991 đến 11-1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 11-1993 đến 4-1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 4-1995 đến 4-2008: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 4-2008 đến 7-2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 8-2011 đến 1-2012: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Chi bộ Vụ Chính sách tiền tệ (2012 đến 8-2014); Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (từ 8-2014).

- 1-2012 đến 8-2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 8-2014 đến 8-2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (từ 2017).

- 8-2020 đến 11-2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025 (từ 8-2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (từ 10-2020).

- 11-2020 đến 1-2025: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

- 1-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- 1-2025 đến 4-2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 đến 2025; Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 14-8-2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 đến 2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2025 đến 2030.

- 22-1-2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3-2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.

Đồ họa: Anh Thanh


Tin liên quan

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

(NLĐO) - 491/491 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(NLĐO)- Ngày 6-4, tại thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(NLĐO) - Sáng 6-4, sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

ngân hàng nhà nước Quốc hội Thống đốc Nguyễn Thị Hồng Phó Chủ tịch Quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo