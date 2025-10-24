HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thống nhất xây dựng tuyến tàu điện gần 9.000 tỉ đồng ở Phú Quốc

DUY NHÂN

(NLĐO)- Dự án là một hợp phần của tuyến đường sắt đô thị Phú Quốc, cung cấp một loại hình giao thông công cộng chất lượng cao.

Ngày 24-10, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng.

Đây là dự án hạ tầng giao thông đô thị chiến lược, mở ra hướng phát triển hiện đại, xanh và thông minh cho đô thị Phú Quốc, đồng thời nằm trong kế hoạch hiện đại hóa hạ tầng chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phú Quốc sắp có tuyến tàu điện gần 9.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Phối cảnh tuyến tàu điện sắp đầu tư xây dựng tại Phú Quốc

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 17,7 km từ Sân bay Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị APEC. Tốc độ thiết kế 70 đến 100 km/h. Trên tuyến bố trí từ 5-7 nhà ga và 1 trung tâm bảo dưỡng phương tiện.

Nguồn vốn đề xuất cho dự án bao gồm vốn nhà nước (không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án) và vốn nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án (không thấp hơn 30% tổng mức đầu tư của dự án).

Cũng theo nghị quyết vừa được thông qua, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc theo diện dự án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Tin liên quan

Sun PhuQuoc Airways ra mắt, nhiều người "săn" thành công vé khứ hồi Phú Quốc 3,2 triệu đồng

Sun PhuQuoc Airways ra mắt, nhiều người "săn" thành công vé khứ hồi Phú Quốc 3,2 triệu đồng

(NLĐO)- Tối 15-10, Hà Nội, tập đoàn Sun Group chính thức tổ chức lễ ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA).

Đoàn đại biểu TP HCM trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tại Phú Quốc

(NLĐO) - Những công trình, phần quà ý nghĩa thể hiện tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM gửi đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

Cục Hàng không có ý kiến về quá trình mở rộng sân bay Phú Quốc

(NLĐO) - Cục Hàng không đề nghị Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời Thực hiện các quy định về hàng không dân dụng khi đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc.

