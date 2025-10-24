Ngày 24-10, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng.

Đây là dự án hạ tầng giao thông đô thị chiến lược, mở ra hướng phát triển hiện đại, xanh và thông minh cho đô thị Phú Quốc, đồng thời nằm trong kế hoạch hiện đại hóa hạ tầng chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phối cảnh tuyến tàu điện sắp đầu tư xây dựng tại Phú Quốc

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 17,7 km từ Sân bay Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị APEC. Tốc độ thiết kế 70 đến 100 km/h. Trên tuyến bố trí từ 5-7 nhà ga và 1 trung tâm bảo dưỡng phương tiện.

Nguồn vốn đề xuất cho dự án bao gồm vốn nhà nước (không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án) và vốn nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án (không thấp hơn 30% tổng mức đầu tư của dự án).

Cũng theo nghị quyết vừa được thông qua, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc theo diện dự án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.