Đoàn đại biểu TP HCM trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tại Phú Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đoàn đại biểu TP HCM trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tại Phú Quốc

Huỳnh Như

(NLĐO) - Những công trình, phần quà ý nghĩa thể hiện tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM gửi đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

Ngày 13-9, tiếp tục hành trình công tác tại vùng biển Tây Nam, đoàn đại biểu TP HCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (đóng tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa nhằm sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi đảo xa.

Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM; đại diện các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và phóng viên báo, đài.

- Ảnh 1.

Đoàn công tác TP HCM dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Nắm Đấm (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang)

Tham dự tại đảo Phú Quốc còn có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM. Về phía Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân có Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Nắm Đấm - công trình ghi dấu tinh thần bất khuất của quân và dân trong những năm tháng đấu tranh giữ nước. 

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Báo cáo với đoàn, Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đã nỗ lực vượt khó, kiên trì bám biển, giữ vững chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam đồng thời tích cực phối hợp cùng địa phương, góp phần nâng cao đời sống quân - dân trên đảo.

- Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng bàn giao công trình “Vườn rau mái che” cho Tiểu đoàn 553

Nhằm tri ân những đóng góp đó, đoàn công tác TP HCM đã trao tặng nhiều công trình và phần quà với tổng trị giá hàng tỉ đồng. Cụ thể, công trình "Vườn rau mái che" tặng Đại đội 83, Tiểu đoàn 553 trị giá 400 triệu đồng; công trình "Máy móc, trang thiết bị, phương tiện, vật dụng sinh hoạt" trị giá 151 triệu đồng và công trình "Nhà Câu lạc bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 563" trị giá 250 triệu đồng.

- Ảnh 4.

Văn nghệ sĩ TP HCM giao lưu, biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

Ngoài ra, đoàn còn gửi tặng quà trị giá 70 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ; 125 lá cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam do Báo Người Lao Động và Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng; 91 triệu đồng hỗ trợ cho 13 lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo; quà cho 24 chiến sĩ là con em TP HCM đang công tác tại Phú Quốc; cùng 10 phần quà dành cho học sinh vượt khó, học giỏi.

- Ảnh 5.

Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân, báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2025

Đặc biệt, các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng đoàn cũng đóng góp thêm nhiều vật phẩm thiết thực như tivi, máy lọc nước, máy tính, sách vở, nhu yếu phẩm và hạt giống, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và tăng gia sản xuất cho cán bộ, chiến sĩ.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, trao quà hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại đảo Phú Quốc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh những phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM gửi đến lực lượng nơi tuyến đầu.

- Ảnh 8.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - trao quà đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

"Đây không chỉ là sự sẻ chia khó khăn trong đời sống mà còn là thông điệp gửi gắm niềm tin, niềm tự hào của hậu phương lớn dành cho tiền tuyến. Mỗi món quà là sự động viên, tiếp sức để cán bộ, chiến sĩ thêm vững tâm, kiên định, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" – ông Lê Hoàng Hải khẳng định.

- Ảnh 11.

Các em học sinh vượt khó, học giỏi trên đảo Phú Quốc nhận quà từ đoàn công tác TP HCM

- Ảnh 12.

Lãnh đạo đoàn công tác TP HCM và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân ghi sổ lưu niệm, chụp ảnh chung cùng cán bộ, chiến sĩ

Tin liên quan

Ấm tình TP HCM với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối

Ấm tình TP HCM với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối

(NLĐO) - Từ TP HCM hướng về đảo xa, đoàn công tác đã mang theo hơi ấm hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối

TP HCM tổ chức đoàn đi thăm các đảo Tây Nam

Sáng 8-9, tại Lữ đoàn 125 (Quân chủng Hải quân), Đoàn công tác TP HCM bắt đầu chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ

Thêm 1 tuyến cao tốc kết nối giao thông giữa miền Đông và Tây Nam bộ

(NLĐO) - Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh hoàn thành sẽ góp phần từng bước hoàn thiện đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây

TP HCM vùng biển Tây Nam đảo Phú Quốc Vùng 5 hải quân vùng biển đảo Tây Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo