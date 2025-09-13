Đoàn đại biểu TP HCM trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa tại Phú Quốc

Ngày 13-9, tiếp tục hành trình công tác tại vùng biển Tây Nam, đoàn đại biểu TP HCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (đóng tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa nhằm sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi đảo xa.

Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM; đại diện các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và phóng viên báo, đài.

Đoàn công tác TP HCM dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Nắm Đấm (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang)

Tham dự tại đảo Phú Quốc còn có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM. Về phía Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân có Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Nắm Đấm - công trình ghi dấu tinh thần bất khuất của quân và dân trong những năm tháng đấu tranh giữ nước.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Báo cáo với đoàn, Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đã nỗ lực vượt khó, kiên trì bám biển, giữ vững chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam đồng thời tích cực phối hợp cùng địa phương, góp phần nâng cao đời sống quân - dân trên đảo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng bàn giao công trình “Vườn rau mái che” cho Tiểu đoàn 553

Nhằm tri ân những đóng góp đó, đoàn công tác TP HCM đã trao tặng nhiều công trình và phần quà với tổng trị giá hàng tỉ đồng. Cụ thể, công trình "Vườn rau mái che" tặng Đại đội 83, Tiểu đoàn 553 trị giá 400 triệu đồng; công trình "Máy móc, trang thiết bị, phương tiện, vật dụng sinh hoạt" trị giá 151 triệu đồng và công trình "Nhà Câu lạc bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 563" trị giá 250 triệu đồng.

Văn nghệ sĩ TP HCM giao lưu, biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

Ngoài ra, đoàn còn gửi tặng quà trị giá 70 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ; 125 lá cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam do Báo Người Lao Động và Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng; 91 triệu đồng hỗ trợ cho 13 lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo; quà cho 24 chiến sĩ là con em TP HCM đang công tác tại Phú Quốc; cùng 10 phần quà dành cho học sinh vượt khó, học giỏi.

Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân, báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2025

Đặc biệt, các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng đoàn cũng đóng góp thêm nhiều vật phẩm thiết thực như tivi, máy lọc nước, máy tính, sách vở, nhu yếu phẩm và hạt giống, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và tăng gia sản xuất cho cán bộ, chiến sĩ.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, trao quà hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại đảo Phú Quốc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh những phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM gửi đến lực lượng nơi tuyến đầu.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - trao quà đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

"Đây không chỉ là sự sẻ chia khó khăn trong đời sống mà còn là thông điệp gửi gắm niềm tin, niềm tự hào của hậu phương lớn dành cho tiền tuyến. Mỗi món quà là sự động viên, tiếp sức để cán bộ, chiến sĩ thêm vững tâm, kiên định, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" – ông Lê Hoàng Hải khẳng định.

Các em học sinh vượt khó, học giỏi trên đảo Phú Quốc nhận quà từ đoàn công tác TP HCM