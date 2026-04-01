Thời sự Chính trị

Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ bổ sung nội dung, cập nhật số liệu, hoàn thiện các báo cáo.

Chiều 31-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ - Ảnh 1.

Hội nghị Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo và thảo luận nhằm bổ sung hoàn thiện và thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trong việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23-1-2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, đánh giá cao Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, bám sát mục tiêu, yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo Thủ tướng, thực hiện Chỉ thị số 01 và Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng trăm văn bản gồm các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị, công điện để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; góp phần vào thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ bổ sung nội dung, cập nhật số liệu, hoàn thiện các báo cáo, với mục tiêu là phải đánh giá đúng bản chất, nêu bật được quá trình triển khai và kết quả thực hiện.

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, Thủ tướng đề nghị trong báo cáo kiểm tra, giám sát cần bổ sung đề xuất việc tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban Thường vụ, Thường trực và các cơ quan giúp việc của Đảng ủy Chính phủ để phù hợp với tình hình thực tiễn, cũng như vấn đề quản lý đảng viên, nhất là đảng viên tại các doanh nghiệp Nhà nước tại cơ sở.

Chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 chương trình kiểm tra, giám sát
- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp hiệu quả của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan của Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp hiệu quả của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan của Đảng ủy Chính phủ.

Về các nội dung kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, quyết liệt, hiệu quả; đồng thời, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực rất phức tạp.

Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Đoàn kiểm tra, giám sát tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo; tiếp tục phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 chương trình kiểm tra, giám sát với các nội dung về: Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên và việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành
(NLĐO) - Chiều 29-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng thi công dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng khảo sát địa điểm xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Thanh Hóa

(NLĐO) - Ngày 29-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Trong giai đoạn 2021-2025, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ có doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư vào Thanh Hóa, với tổng vốn đăng ký gần 16 tỉ USD

