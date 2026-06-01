Thời sự Chính trị

Thông qua Nghị quyết cho ý kiến thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 1-6, Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua 7 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu dự họp.

Trong số này có Nghị quyết về Đề án thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương được thông qua tại kỳ họp HĐND 2026 - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp

Đây là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt là trình Quốc hội xem xét, thông qua và ban hành nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

HĐND tỉnh Quảng Ninh giao UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đề án trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 7-4-2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 20-KL/TW về chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Theo Kết luận, sau khi xem xét Tờ trình của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua Nghị quyết về chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến Quốc lộ 10 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế.

Lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố Quảng Ninh

Lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố Quảng Ninh

(NLĐO)- UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Ông Bùi Văn Khắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

(NLĐO) - Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển

(NLĐO)- Chiều 27-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương
