Thông qua Nghị quyết cho ý kiến thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Trong số này có Nghị quyết về Đề án thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp

Đây là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt là trình Quốc hội xem xét, thông qua và ban hành nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

HĐND tỉnh Quảng Ninh giao UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đề án trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 7-4-2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 20-KL/TW về chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Theo Kết luận, sau khi xem xét Tờ trình của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua Nghị quyết về chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến Quốc lộ 10 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế.