Đại hội Đảng

Thông qua Quy chế, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội XIV

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Đại hội XIV đã thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Sáng nay 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Nội dung phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Phiên họp trù bị của Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội XIV đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Nội dung phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị.

Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 thành viên.

Nội dung phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình.

Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Buổi chiều, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.

