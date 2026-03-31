Thời sự

Thông tin lan truyền “cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng”: Tạo ảnh bằng AI để mẹ dọa em gái!

Vân Du

(NLĐO) – T.C.K. dùng AI tạo hình ảnh cá sấu dưới sông để mẹ dọa không cho em gái xuống tắm nhưng lại bị lan truyền trên mạng xã hội, gây dự luận xấu.

Chiều 31-3, một lãnh đạo của UBND xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết thông tin cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng là không đúng sự thật.

Tạo ảnh bằng AI để mẹ dọa em gái... gây dư luận xấu - Ảnh 1.

Hình ảnh cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng là không đúng sự thật

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một con cá sấu đang bơi trên sông Chắc Băng ở ấp Thới Bình, xã Thới Bình. Sau khi xác minh nguồn gốc hình ảnh, Công an xã Thới Bình đã làm việc với em T.C.K. (SN 2009; ngụ ấp Thới Bình).

Tại cơ quan công an, K. cho hay hình ảnh mạng xã hội đang lan truyền do em sử dụng AI tạo nên nhằm mục đích để mẹ hù dọa em gái vì bé hay đòi xuống sông trước nhà để bơi.

Tuy nhiên, chú ruột của K. là ông T.C.Q. không biết hình ảnh được tạo bằng AI nên đã tự ý lấy và chuyển qua điện thoại của mình rồi gửi cho nhiều người. Thông tin phát tán gây hoang mang dư luận.

Công an xã Thới Bình đã liên hệ với ban giám hiệu nhà trường, nhắc nhở, tuyên truyền học sinh nâng cao hiểu biết pháp luật, không được sử dụng ứng dụng AI để tạo những hình ảnh và thông tin sai sự thật.

Công an ở Tây Ninh xử lý tài khoản Facebook "Ngọc Duyên" phát tán tin giả

Cảnh giác trước thông tin giả mạo do AI tạo lập

(NLĐO) - Công an xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi nhấn nút chia sẻ

Cảnh giác trước thông tin giả mạo do AI tạo lập

Trên thực tế, những kẻ xấu có rất nhiều kênh để sử dụng các sản phẩm do AI tạo ra nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta

Nam thanh niên có biệt danh là "Lưu Bị" bị phạt 2,5 triệu đồng vì báo tin giả

(NLĐO) - Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận muốn trêu chọc lực lượng công an nên mới bịa ra thông tin giả vụ cháy kho trấu ở An Giang

cá sấu AI không đúng sự thật gây dư luận xấu tạo ảnh
