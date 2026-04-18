Thông tin mới liên quan vụ nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối

Ngày 18-4, tin từ UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn (có trụ sở tại xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa) có trang trại nuôi heo nái theo công nghệ CP Thái Lan ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đã bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa xử phạt hơn 400 triệu đồng.

Trang trại heo của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn (có trụ sở tại xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa) nằm ngay cạnh suối Dòng Sông chảy qua khu dân cư thôn Quảng Trung, xã Quảng Thạch, nơi nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường những ngày qua



Theo quyết định xử phạt của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, trang trại nuôi heo của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn đã xả nước thải ra môi trường có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến trên 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m³/ngày (24 giờ).

Tổng số tiền Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi trên là 408.975.000 đồng, trong đó, nộp vào ngân sách nhà nước 405 triệu đồng; chỉ trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa là 3,975 triệu đồng.

Ngoài xử phạt, yêu cầu Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn dùng ngay hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép từ trang trại ra môi trường; khẩn trương rà soát và khắc phục hệ thống xử lý nước thải tập trung, phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức lấy mẫu phân tích, đo đạc chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn cho phép mới được xả thải ra môi trường; báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã Thạch Quảng và Sở Nông nghiệp và Môi trường sau khi khắc phục xong.

Được biết, trang trại nuôi heo Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn nằm ngay cạnh suối Dòng Sông và đối diện với Công ty TNHH BOB Hà Nội chuyên về lĩnh vực giặt là. Khu trang trại và nhà xưởng giặt là nằm trên thượng nguồn suối Dòng Sông chảy xuống khu dân cư thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng - nơi có 26 hộ dân hoang mang, lo lắng khi nguồn nước giếng khoan đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối những ngày qua.

Nước suối Dòng Sông đổi màu tím bất thường ngay cạnh 2 công ty

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 14-4, nguồn nước sinh hoạt (nước giếng khoan) của gia đình ông Bùi Văn Thủy bất ngờ đổi màu tím bất thường, khi bơm lên nước có mùi hôi thối nồng nặc. Không chỉ gia đình ông Thủy, trong chiều ngày 16-5, khi bơm nước giếng khoan, gia đình anh Đinh Văn Thảo (SN 1996, gần nhà ông Thủy) cũng có màu tím bất thường.

Theo người dân, hiện tượng nước có mùi hôi bất thường xảy ra từ khoảng 15 ngày qua, tuy nhiên đến ngày 14-4 thì một số giếng khoan của gia đình bất ngờ đổi màu tím bất thường. "Hai ngày qua, khi gia đình bơm nước lên, nước xuất hiện màu tím đậm kèm theo mùi hôi thối khiến 26 hộ dân thôn Quảng Trung sống ven khe suối không dám dùng nước để nấu ăn, tắm giặt.

Không chỉ nguồn nước giếng khoan của hộ dân có màu tím, mà ghi nhận dọc khe suối Dòng Sông nơi có 1 nhà máy giặt là và 1 trang trại heo (nằm sát khu dân cư) nước suối đổi màu đen bất thường, nhiều đoạn có màu tím, nước sủi bọt và bốc mùi hôi thối..

Nước giếng khoan gia đình ông Bùi Văn Thủy đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 16-4, ông Nguyễn Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng. cho biết ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND xã đã trực tiếp xuống kiểm tra, ghi nhận thực tế, sau đó phối hợp với Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân.

Bước đầu, qua làm việc, Công ty TNHH BOB Hà Nội đã thừa nhận nguồn nước có màu tím xuất phát từ nhà máy tràn ra suối Dòng Sông gây sự cố môi trường. Còn về nguồn hôi thối, hiện xã Thạch Quảng đang chờ kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn để đưa ra hướng xử lý..

Người dân nơi đây đang mong chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân

Một trại heo khác bị UBND xã xử phạt 100 triệu đồng

Cũng tại xã Thạch Quảng, một trại heo cũng vừa bị UBND xã này xử phạt 100 triệu đồng. Theo đó, ngày 14-4, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi Newhope Thanh Hóa (có trụ sở tại thôn Thượng Liên 1, xã Thạch Quảng) với 2 hành vi là vi phạm quy định về giấy phép môi trường khi công ty này không xây dựng kế hoạch xả thải cụ thể theo quy định tại giấy phép môi trường do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 16-1-2023.

Hành vi thứ 2 là vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước. Cụ thể, công ty này không thực hiện trám lấp giếng khoan tại khu vực G hướng đông nam của trang trại có đường kính 125 mm, chiều sâu 12 m. Giếng khoan không có nước, không sử dụng vào mục đích gì.