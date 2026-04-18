Thông tin mới liên quan vụ nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới liên quan vụ nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một trang trại nuôi heo nái gần khu vực nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi bất thường ở Thanh Hóa đã bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

Ngày 18-4, tin từ UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn (có trụ sở tại xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa) có trang trại nuôi heo nái theo công nghệ CP Thái Lan ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đã bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa xử phạt hơn 400 triệu đồng.

Xử phạt trại heo gần nơi giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường - Ảnh 1.

Trang trại heo của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn (có trụ sở tại xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa) nằm ngay cạnh suối Dòng Sông chảy qua khu dân cư thôn Quảng Trung, xã Quảng Thạch, nơi nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường những ngày qua

Theo quyết định xử phạt của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, trang trại nuôi heo của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn đã xả nước thải ra môi trường có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến trên 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m³/ngày (24 giờ).

Tổng số tiền Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi trên là 408.975.000 đồng, trong đó, nộp vào ngân sách nhà nước 405 triệu đồng; chỉ trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa là 3,975 triệu đồng.

Ngoài xử phạt, yêu cầu Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn dùng ngay hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép từ trang trại ra môi trường; khẩn trương rà soát và khắc phục hệ thống xử lý nước thải tập trung, phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức lấy mẫu phân tích, đo đạc chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn cho phép mới được xả thải ra môi trường; báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã Thạch Quảng và Sở Nông nghiệp và Môi trường sau khi khắc phục xong.

Được biết, trang trại nuôi heo Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn nằm ngay cạnh suối Dòng Sông và đối diện với Công ty TNHH BOB Hà Nội chuyên về lĩnh vực giặt là. Khu trang trại và nhà xưởng giặt là nằm trên thượng nguồn suối Dòng Sông chảy xuống khu dân cư thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng - nơi có 26 hộ dân hoang mang, lo lắng khi nguồn nước giếng khoan đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối những ngày qua.

Xử phạt trại heo gần nơi giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường - Ảnh 2.

Nước suối Dòng Sông đổi màu tím bất thường ngay cạnh 2 công ty

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 14-4, nguồn nước sinh hoạt (nước giếng khoan) của gia đình ông Bùi Văn Thủy bất ngờ đổi màu tím bất thường, khi bơm lên nước có mùi hôi thối nồng nặc. Không chỉ gia đình ông Thủy, trong chiều ngày 16-5, khi bơm nước giếng khoan, gia đình anh Đinh Văn Thảo (SN 1996, gần nhà ông Thủy) cũng có màu tím bất thường.

Theo người dân, hiện tượng nước có mùi hôi bất thường xảy ra từ khoảng 15 ngày qua, tuy nhiên đến ngày 14-4 thì một số giếng khoan của gia đình bất ngờ đổi màu tím bất thường. "Hai ngày qua, khi gia đình bơm nước lên, nước xuất hiện màu tím đậm kèm theo mùi hôi thối khiến 26 hộ dân thôn Quảng Trung sống ven khe suối không dám dùng nước để nấu ăn, tắm giặt.

Không chỉ nguồn nước giếng khoan của hộ dân có màu tím, mà ghi nhận dọc khe suối Dòng Sông nơi có 1 nhà máy giặt là và 1 trang trại heo (nằm sát khu dân cư) nước suối đổi màu đen bất thường, nhiều đoạn có màu tím, nước sủi bọt và bốc mùi hôi thối..

Xử phạt trại heo gần nơi giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường - Ảnh 3.

Nước giếng khoan gia đình ông Bùi Văn Thủy đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 16-4, ông Nguyễn Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng. cho biết ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND xã đã trực tiếp xuống kiểm tra, ghi nhận thực tế, sau đó phối hợp với Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân.

Bước đầu, qua làm việc, Công ty TNHH BOB Hà Nội đã thừa nhận nguồn nước có màu tím xuất phát từ nhà máy tràn ra suối Dòng Sông gây sự cố môi trường. Còn về nguồn hôi thối, hiện xã Thạch Quảng đang chờ kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn để đưa ra hướng xử lý..

Xử phạt trại heo gần nơi giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường - Ảnh 4.

Người dân nơi đây đang mong chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân

Một trại heo khác bị UBND xã xử phạt 100 triệu đồng

Cũng tại xã Thạch Quảng, một trại heo cũng vừa bị UBND xã này xử phạt 100 triệu đồng. Theo đó, ngày 14-4, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi Newhope Thanh Hóa (có trụ sở tại thôn Thượng Liên 1, xã Thạch Quảng) với 2 hành vi là vi phạm quy định về giấy phép môi trường khi công ty này không xây dựng kế hoạch xả thải cụ thể theo quy định tại giấy phép môi trường do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 16-1-2023.

Hành vi thứ 2 là vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước. Cụ thể, công ty này không thực hiện trám lấp giếng khoan tại khu vực G hướng đông nam của trang trại có đường kính 125 mm, chiều sâu 12 m. Giếng khoan không có nước, không sử dụng vào mục đích gì.

Tin liên quan

Khi gia đình một hộ dân ở xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) bơm nước từ giếng khoan lên, dòng nước đổi màu tím bất thường kèm theo mùi hôi thối nồng nặc

Kết quả kiểm nghiệm mẫu bún đổi màu đỏ bất thường tại Đà Nẵng

Kết quả kiểm nghiệm bước đầu xác định bún đổi màu đỏ bất thường ở Đà Nẵng là do tương tác vi sinh, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng

Lập đoàn kiểm tra vụ sợi bún đổi màu đỏ bất thường ở Đà Nẵng

Sau phản ánh bún mua tại chợ Hòa Châu có dấu hiệu đổi màu sang đỏ, UBND phường Hoà Xuân - Đà Nẵng đã lấy mẫu để kiểm tra

tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính vi phạm về môi trường sự cố môi trường trại heo đổi màu tím bất thường nước đổi màu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo