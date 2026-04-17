Tìm ra nguyên nhân vụ nước giếng khoan đổi màu tím bất thường

Liên quan tới vụ việc nước giếng khoan của gia đình ông Bùi Văn Thủy (SN 1970; ngụ thôn Quảng Trung, tỉnh Thanh Hóa) và một số hộ dân sống cạnh suối Dòng Sông bất ngờ đổi màu tím bất thường, có mùi hôi thối nồng nặc, chính quyền xã Thạch Quảng đã xác định nguyên nhân khiến nước đổi màu tím.

Nước sinh hoạt từ giếng khoan của gia đình bà Dương Thị Dung bất ngờ đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường. Ảnh chụp chiều 16-4

Theo ông Tống Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, sau khi vào cuộc xác minh và làm việc với 2 công ty hoạt động gần suối Dòng Sông, cơ quan chức năng xác định nguồn nước suối có màu tím bất thường do nước thải chưa qua xử lý từ Công ty TNHH BOB Hà Nội (chi nhánh 1) hoạt động gần dòng suối gây ra.

"Qua xác minh, Công ty TNHH BOB Hà Nội thừa nhận nguồn nước có màu tím là do nước thải từ quá trình giặt là của công ty gây ra. Còn mùi hôi thối hiện chưa xác định được mà chờ kết quả phân tích mẫu nước của cơ quan chuyên môn"- ông Vang thông tin.

Công ty TNHH BOB Hà Nội - nơi để tràn nước thải chưa qua xử lý ra môi trường khiến nước nhà dân đổi màu tím

Nói về lý do để nguồn nước chưa qua xử lý xả thải ra môi trường, ông Nguyễn Văn Dinh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH BOB Hà Nội cho biết, do tối ngày 14-4, công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải ngủ quên khiến nước giặt là chưa qua xử lý tràn ra ngoài, gây sự cố môi trường.

Cũng theo ông Dinh, công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giặt là, chứ không có hoạt động gì khác. "Màu tím tràn ra môi trường là do công ty mới nhập một lô quần áo về giặt có màu đỏ. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm về việc này, đồng thời sẽ có biện pháp khắc phục môi trường trong những ngày tới"- ông Dinh cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 14-4, nguồn nước sinh hoạt (nước giếng khoan) của gia đình ông Bùi Văn Thủy bất ngờ đổi màu tím bất thường, khi bơm lên nước có mùi hôi thối nồng nặc. Không chỉ gia đình ông Thủy, trong chiều ngày 16-5, khi bơm nước giếng khoan, gia đình anh Đinh Văn Thảo (SN 1996, gần nhà ông Thủy) cũng có màu tím bất thường.

Clip nước giếng khoan của gia đình bà Dương Thị Dung đổi màu tím bất thường

Theo người dân, hiện tượng nước có mùi hôi bất thường xảy ra từ khoảng 15 ngày qua, tuy nhiên đến ngày 14-4 thì một số giếng khoan của gia đình bất ngờ đổi màu tím bất thường. "Hai ngày qua, khi gia đình bơm nước lên, nước xuất hiện màu tím đậm kèm theo mùi hôi thối khiến 26 hộ dân thôn Quảng Trung sống ven khe suối không dám dùng nước để nấu ăn, tắm giặt.

Không chỉ nguồn nước giếng khoan của hộ dân có màu tím, mà ghi nhận dọc khe suối Dòng Sông nơi có 1 nhà máy giặt là và 1 trang trại heo (nằm sát khu dân cư) nước suối đổi màu đen bất thường, nhiều đoạn có màu tím, nước sủi bọt và bốc mùi hôi thối.

Nguồn nước sinh hoạt bất ngờ đổi màu tím, bốc mùi hôi thối khiến hàng chục hộ dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng hoang mang, lo lắng

Người dân nghi ngờ nguồn nước giếng khoan, khe suối ô nhiễm có thể xuất phát từ Công ty TNHH BOB Hà Nội và trang trại heo của Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi Newhope Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết, để làm rõ nguyên nhân vụ việc, UBND xã đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân.

Clip 2 công ty đóng cạnh khe suối Dòng Sông và cảnh nước sông đen sẫm

Trong thời gian chờ kết luận chính thức, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân và vật nuôi, UBND xã đã chỉ các đơn vị liên quan, công an xã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự; bảo đảm ổn định tình hình trong suốt quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc.

Khi có kết quả kiểm tra, căn cứ theo quy định sẽ đề xuất xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.