Thông tin mới nhất về khảo sát vào lớp 6 ở TPHCM

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa giữ ổn định như năm học trước cả về chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh.

Theo đó, các thí sinh sẽ làm bài khảo sát đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 trong thời gian 90 phút. Đề khảo sát gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Nội dung đề khảo sát nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt; toán học và tư duy logic; khoa học tự nhiên; khoa học xã hội: lịch sử - địa lý; thường thức đời sống.

Ở phần trắc nghiệm, thí sinh làm bài khảo sát 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và vận dụng, giải quyết vấn đề thực tiễn trong thời gian 30 phút.

Ở phần tự luận, thí sinh làm bài khảo sát trong thời gian 60 phút gồm: Khảo sát năng lực tiếng Anh: Nghe hiểu, đọc hiểu, viết (thí sinh làm bài bằng tiếng Anh). Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn (thí sinh làm bài bằng tiếng Việt).

Theo dự kiến, năm học 2026-2027, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh vào lớp 6, tương đương 10 lớp.

Học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

Trước đó, UBND phường Bình Trưng (TPHCM) cũng đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT đề xuất tiếp tục được tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 bằng bài khảo sát ở Trường THCS Trần Quốc Toản (trước đây là Trường THCS Trần Quốc Toản 1- TP Thủ Đức).

Theo UBND phường, phương án tuyển sinh này nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì mô hình trường chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn phường.

Phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027 của trường này được đề xuất sẽ tuyển 10 lớp 6 (tổng số 350 học sinh), gồm 6 lớp tiếng Anh tích hợp và 4 lớp tiếng Anh định hướng toán, khoa học. Nội dung và thời gian tổ chức khảo sát căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027 của UBND TPHCM và sở hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp của phường.

Theo Sở GD-ĐT, năm học 2026-2027, việc tuyển sinh lớp 6 theo hình thức xét tuyển được thực hiện như sau: Xét tuyển dựa trên kết hợp hai tiêu chí kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực.

Điều kiện áp dụng phương thức tuyển sinh này là những trường THCS thực hiện mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định 580 của UBND TP. Trường THCS chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức và báo cáo UBND phường, xã xem xét. Sau khi có ý kiến thống nhất, UBND phường, xã trình Sở GD-ĐT xem xét, phê duyệt.

Riêng đối với tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa sẽ do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức.