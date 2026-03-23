HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thông tin mới nhất về khảo sát vào lớp 6 ở TPHCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Dự kiến, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển 350 chỉ tiêu vào lớp 6 năm học 2026-2027 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa giữ ổn định như năm học trước cả về chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh.

Theo đó, các thí sinh sẽ làm bài khảo sát đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 trong thời gian 90 phút. Đề khảo sát gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Nội dung đề khảo sát nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt; toán học và tư duy logic; khoa học tự nhiên; khoa học xã hội: lịch sử - địa lý; thường thức đời sống.

Ở phần trắc nghiệm, thí sinh làm bài khảo sát 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và vận dụng, giải quyết vấn đề thực tiễn trong thời gian 30 phút.

Ở phần tự luận, thí sinh làm bài khảo sát trong thời gian 60 phút gồm: Khảo sát năng lực tiếng Anh: Nghe hiểu, đọc hiểu, viết (thí sinh làm bài bằng tiếng Anh). Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn (thí sinh làm bài bằng tiếng Việt).

Theo dự kiến, năm học 2026-2027, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh vào lớp 6, tương đương 10 lớp.

Thông tin mới phụ huynh cần biết về khảo sát vào lớp 6 ở TPHCM - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

Trước đó, UBND phường Bình Trưng (TPHCM) cũng đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT đề xuất tiếp tục được tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 bằng bài khảo sát ở Trường THCS Trần Quốc Toản (trước đây là Trường THCS Trần Quốc Toản 1- TP Thủ Đức).

Theo UBND phường, phương án tuyển sinh này nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì mô hình trường chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn phường.

Phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027 của trường này được đề xuất sẽ tuyển 10 lớp 6 (tổng số 350 học sinh), gồm 6 lớp tiếng Anh tích hợp và 4 lớp tiếng Anh định hướng toán, khoa học. Nội dung và thời gian tổ chức khảo sát căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027 của UBND TPHCM và sở hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp của phường.

Thông tin mới phụ huynh cần biết về khảo sát vào lớp 6 ở TPHCM - Ảnh 2.

Kỳ khảo sát vào lớp 6 năm học 2025-2026 vào Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

Theo Sở GD-ĐT, năm học 2026-2027, việc tuyển sinh lớp 6 theo hình thức xét tuyển được thực hiện như sau: Xét tuyển dựa trên kết hợp hai tiêu chí kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực.

Điều kiện áp dụng phương thức tuyển sinh này là những trường THCS thực hiện mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định 580 của UBND TP. Trường THCS chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức và báo cáo UBND phường, xã xem xét. Sau khi có ý kiến thống nhất, UBND phường, xã trình Sở GD-ĐT xem xét, phê duyệt.

Riêng đối với tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa sẽ do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức.

Sở GD-ĐT TP lưu ý học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THCS có tổ chức khảo sát năng lực nhưng không trúng tuyển vẫn được đảm bảo quyền xét tuyển và phân bổ chỗ học theo quy trình chung. Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương căn cứ nơi ở hiện tại của học sinh và chỉ tiêu còn lại của các trường để thực hiện phân bổ.

Trước sáp nhập, TPHCM có 6 trường THCS thực hiện tuyển sinh bằng bài khảo sát, gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ, THCS Nguyễn Hữu Thọ, THCS Nguyễn An Khương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo