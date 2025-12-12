HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới nhất vụ tai nạn trên đường cao tốc Bắc – Nam làm 2 người chết, 4 người bị thương

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án để điều tra vụ va chạm giữa hai ôtô trên cao tốc Bắc - Nam khiến 2 người chết và 4 người bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam khiến 2 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trưởng vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị khiến 2 người chết, 4 người bị thương

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam, xảy ra tại xã Hoàn Lão làm 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Khoảng 5 giờ 30, tại Km 635+450 trên cao tốc Bắc - Nam, tuyến Bùng - Vạn Ninh (đoạn qua xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị), xe đầu kéo biển số 61C-327.54, kéo theo rơ - moóc 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, đã va chạm với ôtô tải 36H-054.67 do Trần Văn Trung (SN 1998, quê ở Thanh Hóa) điều khiển.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam khiến 2 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 2.

Phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng

Cú va chạm mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương. Chiếc xe tải 36H-054.67 bị hư hỏng nặng phần đầu.

Sau tai nạn, tuyến cao tốc Bắc - Nam bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Các phương tiện buộc phải chuyển hướng xuống đường Hồ Chí Minh tại nút giao Phong Nha để tiếp tục di chuyển.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý vận hành cao tốc đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh trách nhiệm các bên liên quan.

Tin liên quan

Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 2 người chết, 3 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 2 người chết, 3 người bị thương

(NLĐO) - Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Quảng Trị) làm 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Sau va chạm, ô tô bán tải chở 4 người lao từ đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuống suối

(NLĐO) - Một xe tải khi di chuyển trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã tông vào chiếc ô tô bán tải chở 4 người

Sau sạt lở nghiêm trọng, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên hạn chế phương tiện lưu thông

(NLĐO) - Từ ngày 6-12-2025 đến 6-1-2026, xe khách và xe tải trên 6 trục bị cấm lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Huế với TP Đà Nẵng

Quảng Trị khởi tố vụ án tai nạn giao thông tai nạn chết người cao tốc Bắc Nam Công an Quảng Trị tai nạn cao tốc Bắc Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo