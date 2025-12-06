HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sau sạt lở nghiêm trọng, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên hạn chế phương tiện lưu thông

Q.Nhật - B.Vân

(NLĐO) - Từ ngày 6-12-2025 đến 6-1-2026, xe khách và xe tải trên 6 trục bị cấm lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Huế với TP Đà Nẵng

Các phương tiện còn lại chỉ được phép di chuyển trong khung giờ 5–17 giờ hằng ngày. 

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết phương án tổ chức giao thông tạm thời được duy trì nhằm đảm bảo an toàn, do nguy cơ sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên vẫn tiềm ẩn sau đợt mưa lũ lớn vừa qua.

Tại vị trí Km50+700 – Km50+800, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức lưu thông 1 làn, bố trí nhân viên điều tiết 24/24 giờ; các đoạn khác cho phép chạy tối đa 50 km/giờ. 

Hạn chế phương tiện lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên do sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bờ kè bê-tông phía taluy dương trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên bị sạt lở, vỡ vụn

Việc theo dõi hiện trường sẽ được duy trì trong 30 ngày trước khi Bộ Xây dựng xem xét khôi phục lưu thông 2 làn nếu đủ điều kiện an toàn.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Lực lượng CSGT Công an TP Huế và Đà Nẵng sẽ tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở tài xế tuân thủ hạn chế di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Hạn chế phương tiện lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên do sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 2.

Ở Km50, mái taluy âm trượt mạnh làm nứt mặt đường, nhà thầu phải đóng cọc cừ giữ nền đường

Trước đó, từ ngày 10 đến 20-11, tuyến đường này đã áp dụng phân luồng tạm, cấm xe khách và xe tải 6 trục; phương tiện chỉ được lưu thông từ 5–17 giờ. Từ ngày 21-11 đến 5-12, hình thức lưu thông 1 làn tiếp tục được duy trì.

Mưa lũ lớn khiến tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại Km41–Km43 qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng với 4 điểm sạt trượt lớn ở taluy dương. 

Hạn chế phương tiện lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên do sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 3.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến chỉ cho phép tốc độ tối đa 50km/giờ

Nhiều tấm bê tông gia cố bị bong tróc, đất đá tràn xuống mặt đường gây cản trở giao thông. Ở Km50, mái taluy âm trượt mạnh làm nứt mặt đường, tường chắn đổ sập, buộc nhà thầu phải đóng cọc cừ giữ nền đường và mở đường tạm để đảm bảo lưu thông 2 chiều.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giải pháp tạm thời tại các điểm sạt trượt là đóng 2 hàng cọc cừ, giữ nền đường rộng khoảng 9 m để đảm bảo an toàn cho phương tiện. Về lâu dài, đơn vị đề xuất xây dựng cầu cạn dài khoảng 176m, gồm 4 nhịp Super-T, rộng 22 m thay thế phần nền đường nằm trong cung trượt.

Đoạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc tuyến La Sơn – Túy Loan (đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông), khởi công năm 2013 và đưa vào khai thác giai đoạn 1 từ tháng 4-2022 với quy mô 2 làn xe. 

Dự án hiện triển khai giai đoạn 2 nhằm mở rộng lên 4 làn theo tiêu chuẩn cao tốc, song tình trạng sạt lở đang gây nhiều khó khăn cho việc thi công và bảo đảm an toàn trên tuyến.

Tin liên quan

Nỗ lực khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên

Nỗ lực khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang huy động nhân lực túc trực trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông an toàn.

Quả đồi với khoảng 4.000m3 đất đá đổ ập xuống tuyến cao tốc La Sơn- Hòa Liên

(NLĐO) - Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị vùi lấp nghiêm trọng do một quả đồi với khoảng 4.000m3 đất đá ập xuống

Mưa đặc biệt lớn, đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan xuất hiện vết nứt dài

(NLĐO) - Ngoài ra, nước lũ xé toang taluy dương, kéo theo đất đá chảy tràn qua cao tốc. Hiện đã cấm phương tiện lưu thông toàn tuyến cao tốc này.

