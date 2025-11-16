Thông tin mới về cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự

Theo thông báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, Công an TP Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tân Hương phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Thích Vĩnh Tín với cáo buộc tham ô, sử dụng quỹ sai mục đích và nhận hối lộ.

Đề nghị trên đã được chấp thuận gần đây.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín. Ảnh: China Daily

Trước đó, vào tháng 7, ông Thích Vĩnh Tín bị cách chức trụ trì Thiếu Lâm Tự (tọa lạc tại tỉnh Hà Nam) vì "hành vi đặc biệt nghiêm trọng".

Giáo hội Phật giáo Trung Quốc thu hồi chứng nhận thụ giới của ông này vì cho rằng ông "gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín Tăng đoàn".

Ông Thích, 60 tuổi, đảm nhiệm chức trụ trì thứ 30 của Thiếu Lâm Tự từ năm 1999.

Với danh xưng "nhà sư CEO", ông này mở hàng chục công ty ở nước ngoài, đưa văn hóa Thiếu Lâm Tự ra toàn cầu nhưng cũng gây tranh cãi vì thương mại hóa Phật giáo.

Theo tờ China Daily, ngôi chùa có lịch sử 1.500 năm này là cái nôi nổi tiếng của Thiền tông ở Trung Quốc và trên thế giới, đồng thời nổi tiếng với truyền thống võ thuật Thiếu Lâm lâu đời.