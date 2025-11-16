HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thông tin mới về cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Lệnh bắt giữ cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín đã được các công tố viên phê chuẩn, theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc hôm 16-11.

Theo thông báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, Công an TP Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tân Hương phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Thích Vĩnh Tín với cáo buộc tham ô, sử dụng quỹ sai mục đích và nhận hối lộ.

Đề nghị trên đã được chấp thuận gần đây.

Trung Quốc bắt cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự - Ảnh 1.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín. Ảnh: China Daily

Trước đó, vào tháng 7, ông Thích Vĩnh Tín bị cách chức trụ trì Thiếu Lâm Tự (tọa lạc tại tỉnh Hà Nam) vì "hành vi đặc biệt nghiêm trọng".

Giáo hội Phật giáo Trung Quốc thu hồi chứng nhận thụ giới của ông này vì cho rằng ông "gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín Tăng đoàn".

Ông Thích, 60 tuổi, đảm nhiệm chức trụ trì thứ 30 của Thiếu Lâm Tự từ năm 1999.

Với danh xưng "nhà sư CEO", ông này mở hàng chục công ty ở nước ngoài, đưa văn hóa Thiếu Lâm Tự ra toàn cầu nhưng cũng gây tranh cãi vì thương mại hóa Phật giáo.

Theo tờ China Daily, ngôi chùa có lịch sử 1.500 năm này là cái nôi nổi tiếng của Thiền tông ở Trung Quốc và trên thế giới, đồng thời nổi tiếng với truyền thống võ thuật Thiếu Lâm lâu đời.

Tin liên quan

Trụ trì "siêu giàu" của Thiếu Lâm Tự bị điều tra

Trụ trì "siêu giàu" của Thiếu Lâm Tự bị điều tra

(NLĐO) – Văn phòng Quản lý Thiếu Lâm Tự (Trung Quốc) thông báo xác nhận trụ trì Thích Vĩnh Tín bị điều tra vì biển thủ và có con ngoài giá thú.

Đoạn kết của câu chuyện bé trai trần truồng ở trạm dừng cao tốc tại Trung Quốc

(NLĐO) – Giới chức Trung Quốc lên tiếng sau đoạn video ghi lại cảnh một bé trai bò bằng tay chân, không hề mặc quần áo tại một trạm dừng trên đường cao tốc.

Sập cầu mới khánh thành ở Trung Quốc

(NLĐO) - Hôm 11-11, một cây cầu ở Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu tại tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc đã đổ sập xuống sông.

tham ô Trung Quốc Thiếu Lâm tự trụ trì
