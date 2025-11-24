Thông tin mới về đấu giá các lô đất ở Thủ Thiêm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa có công văn chỉ đạo về đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo đó, lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đấu giá chi tiết để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến.
Cụ thể là về chủ trương tổ chức đấu giá năm 2026 đối với các lô đất đã hoàn thiện kết nối giao thông xung quanh lô đất đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất đối với 7 lô đất.
Gồm, lô 3-8, 3-9, 3-12 trong khu chức năng số 3; lô đất 7-1, 7-17 trong khu chức năng số 7; lô đất 1-12 trong Khu chức năng số 1; lô đất 4-21 trong khu chức năng số 4.
Bên cạnh đó, UBND TP HCM giao UBND phường An Khánh và Ban Quản lý Phát triển đô thị Thành phố khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với lô đất 1-20 để Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm phát triểnn quỹ đất có cơ sở đề xuất kế hoạch đấu giá theo quy định.
Sở Tài chính lập danh mục kêu gọi đầu tư, thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với các lô đất thuộc khu phức hợp thể thao, giải trí tại khu chức năng số 2c và 3 lô đất (8-1, 8-2, 8-3) thuộc dự án Khu lâm viên sinh thái.
UBND phường An Khánh, Ban Quản lý Phát triển đô thị Thành phố hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và báo cáo đề xuất UBND TP HCM phương thức đầu tư đối với 2 lô đất (3-17 trong khu chức năng số 3 và 5-3 trong khu chức năng số 5).
