Thời sự

Thông tin mới về Dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị tố không minh bạch

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Theo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, hiện đơn vị này đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ những thông tin về dự án “Nuôi em - Nghệ An”.

Liên quan đến dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị tố không minh bạch, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An năm 2025 diễn ra vào chiều 7-1, bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết hiện trên địa bàn tỉnh có 10 trường đang thực hiện dự án nuôi em chủ yếu ở địa bàn hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương (cũ) trước đây.

Thông tin mới về Dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị tố không minh bạch - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Họp báo về tình hình Kinh tế - Xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An năm 2025 vào chiều 7-1

Theo bà Loan, đây là chương trình do một nhóm thiện nguyện làm việc trực tiếp với các trường không thông qua Sở. Sau khi có thông tin dự án này có những bất cập, Sở đã có văn bản chỉ đạo các trường cho tổ chức ra soát, báo cáo. Hiện tại đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an để tiếp tục làm rõ những thông tin về hoạt động thiện nguyện của dự án này.

Được biết, trong nhiều năm liền, dự án thiện nguyện "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga điều phối đều "gắn mác" thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thông tin mới về Dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị tố không minh bạch - Ảnh 2.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động tại cuộc họp báo

Cách giới thiệu này xuất hiện trên các nền tảng truyền thông, trong tài liệu vận động tài trợ và trong giao tiếp với nhà hảo tâm, gây nhầm lẫn đây là chương trình do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện khiến nhiều người tin tưởng và quyên góp vào các dự án này.

Khi những phản ánh về tính minh bạch tài chính và công tác vận hành của dự án xuất hiện, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia thực hiện, giám sát hay điều phối các dự án "Nuôi em" nêu trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, dự án thiện nguyên "Nuôi em - Nghệ An" hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các xã miền núi tỉnh Nghệ An, thực hiện từ năm 2019 đến nay. Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Thông tin mới về Dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị tố không minh bạch - Ảnh 3.

Dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị tố không minh bạch

Liên quan đến vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các thông tin tới dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An". Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Nhiều trường học mòn mỏi chờ hỗ trợ từ dự án "Nuôi em"

Nhiều trường học mòn mỏi chờ hỗ trợ từ dự án "Nuôi em"

(NLĐO) - Có 15 trường học với khoảng 1.500 học sinh ở Đắk Lắk chưa được dự án "Nuôi em" chuyển kinh phí hỗ trợ như cam kết khiến các trường lo lắng.

Hơn 1.400 học sinh chưa nhận tiền hỗ trợ từ dự án "Nuôi em", nhiều trường lo lắng

(NLĐO) - Đến giữa tháng 12-2025, có hơn 1.400 học sinh tại Đắk Lắk chưa được hỗ trợ từ dự án "Nuôi em", khiến nhiều trường gặp khó khăn.

Dự án "Nuôi em - Nghệ An": Nhà trường bất ngờ nhận được tiền nhưng không rõ người gửi

(NLĐO) - Nhà trường đã bất ngờ nhận được tiền hỗ trợ ăn bán trú cho trẻ theo chương trình dự án “Nuôi em - Nghệ An” nhưng không rõ người gửi.

